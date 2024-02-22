Путин полчаса полетал на ракетоносце Ту-160м, но его высмеяли россияне

Кремлевский диктатор Владимир Путин полетал на военном истребителе Ту-160М, чем очень рассмешил граждан страны-агрессора.

Борт с военным преступником поднялся сегодня, 22 февраля, со взлетной полосы Казанского авиазавода. Кадры полета Путина показали российские СМИ.

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Представитель Кремля, путинский прихвостень, Дмитрий Песков сообщил, что полет президента России длился около 40 минут, а вот маршрут – военная тайна.

После полета Путин сказал, что Ту-160М "можно принимать в состав вооруженных сил".

Путин после полета поделился впечатлениями: видео

Пропагандистские СМИ пишут, что это третий полет Путина на боевом самолете за 25 лет.

Россияне не заценили полет Путина

В то же время россияне высмеяли Путина, вспомнив прошлые его "геройства". Почему-то граждане страны-агрессора начали писать комментарии в соцсетях о том, что, возможно, таким образом диктатор готовится к личному полету в Украину с целью выполнения "боевых задач" – бомбардировки мирных украинских городов. Ведь, российская авиация в последнее время активно падает, как осенние листья. Такими темпами российских пилотов скоро просто не останется. Благо, что Путин такой умелый.

Вот, какие коменатри оставляли россияне:

"Самые бессмысленные 40 минут в жизни, заняться больше нечем?";

"Пенсионеры за просрочку дерутся. А он видите ли летает";

"Старикам не вредно на такой высоте летать?";

"За это время поймает стерха, выловит амфору и осеменит тигрицу".

Реакция россиян на полет Путина / Скриншоты из телеграм-каналов

Вероятно, Путин таким образом пытается пиариться перед выборами. Заметим, что 8 декабря диктатор объявил, что снова будет баллотироваться на пост президента.

Пропагандистские СМИ пишут, что об этом его якобы просил так называемый "спикер парламента" оккупированной части Донецкой области Артем Жога. ЦИК страны-террористки уже объявила, что к выборам хотят привлечь и украинцев с оккупированных территорий.