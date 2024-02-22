Борт із воєнним злочинцем здійнявся сьогодні, 22 лютого, зі злітної смуги Казанського авіазаводу. Кадри польоту Путіна показали російські ЗМІ.

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Речник Кремля, путінський посіпака, Дмитро Пєсков повідомив, що політ президента Росії тривав близько 40 хвилин, а ось маршрут – військова таємниця.

Після польоту Путін сказав, що Ту-160М "можна приймати до складу збройних сил".

Путін після польоту поділився враженнями: відео

Пропагандистські ЗМІ пишуть, що це третій політ Путіна на бойовому літаку за 25 років.

Росіяни не зацінили польоту Путіна

Водночас росіяни висміяли Путіна, згадавши минулі його "геройства". Чомусь громадяни країни-агресора почали писати коментарі в соцемережах про те, що, можливо, таким чином диктатор готується до особистого польоту в Україну з метою виконання "бойових завдань" – бомбардування мирних українських міст. Адже, російська авіація останнім часом активно падає, як осіннє листя. Такими темпами російських пілотів скоро просто не залишиться. Благо, що Путін такий умілий.

Ось, які коменатрі залишали росіяни:

"Найбезглуздіші 40 хвилин у житті, зайнятися більше нема чим?";

"Пенсіонери за прострочку б'ються. А він бачте літає";

"Старим не шкідливо на такій висоті літати?";

"За цей час упіймає стерха, виловить амфору і запліднює тигрицю".

Реакція росіян на політ Путіна / Скриншоти з телеграм-каналів

Імовірно, Путін таким чином намагається піаритись перед виборами. Зауважимо, що 8 грудня диктатор оголосив, що знову балотуватиметься на пост президента.

Пропагандистські ЗМІ пишуть, що про це його нібито просив так званий "речник парламенту" окупованої частини Донецької області Артьом Жога. ЦВК країни-терористки уже оголосила, що до виборів хочуть залучити й українців з окупованих територій.