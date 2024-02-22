Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що Путін постійно намагається приховати інформацію про своє особисте життя. І коли щось виходить назовні – він одразу починає мстити.

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Путін – закомплексована людина

Як розповів Яковенко, свого часу одна з російських "жовтих" газет опублікувала матеріал про те, що Путін буцімто планує одружуватися зі своєю коханкою Аліною Кабаєвою. Реакція на це була надзвичайно бурхливою.

Буквально наступного дня головного редактора звільнили. А власник дуже швидко продав газету. Через певний час вона знову почала виходити, але була вже зовсім іншою.

Коли у Путіна питалися за це, він відповідав, що не варто сунути свій ніс в особисті справи. Дуже емоційно відреагував. Це його болюче місце. А людина він насправді дуже закомплексована. Він перевантажений величезною кількістю комплексів, звідки і йде оця мстивість, хвороблива нетерпимість, щоб поряд з ним не було нікого вищого, розумнішого, талановитішого,

– сказав Яковенко.

Невдачі Росії: коротко