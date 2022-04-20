Путин в ловушке, любое его решение будет убийственным, – Пионтковский

Запад наконец-то осознал, что именно Украина защищает его от России, и начал поставлять больше оружия. Однако Владимир Путин не планирует сдаваться.

Об этом в эфире 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он отметил, что Путин стремится лишить Украину государственности.

К теме Это последнее наступление России, больше не будет, – Арестович

"Путин в ловушке. Любое решение для него убийственно. Отступить он не может. Если россияне не захватят ничего во время наступления на Донбасс, кроме двух сел, это поставит серьезные проблемы, которые уже есть в российском руководстве", – рассказал Пионтковский.

Империалистические цели

По словам Пионтковского, у военного руководства России совсем другой взгляд на цели войны и они анализируют их. Они являются такими же русскими империалистами и ставят империалистические цели, которые кажутся нереальными. К примеру, удержать оккупированный Донбасс или расширить его до границ Луганской и Донецкой области.

Пионтковский рассказал, что российское военное командование не прочь захватить всю Украину. Что касается Путина, то он либо отступит и потеряет власть, либо будет идти напролом.

Напролом означает, что он будет совершать новые преступления,

– заявил Пионтковский.

Говорят о ядерном оружии

Публицист добавил, что Россия теперь активно заговорила о ядерном оружии. В частности, министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью, в котором сказал, что на этом этапе Россия не будет применять ядерное оружие.

"Тем самым он объявил себя военным преступником. Думали, что через 3 дня возьмут Киев, а сейчас уже думают о ядерном оружии", – рассказал Пионтковский.

Обратите внимание – помощь от США: смотрите видео