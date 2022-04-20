Про це в ефірі 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський. Він зазначив, що Путін прагне позбавити Україну державності.

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"Путін в пастці. Будь-яке рішення для нього вбивче. Відступити він не може. Якщо росіяни не захоплять нічого під час наступу на Донбас, крім двох сіл, це поставить серйозні проблеми, які вже є в російському керівництві", – розповів Піонтковський.

Імперіалістичні цілі

За словами Піонтковського, у військового керівництва Росії зовсім інший погляд на цілі війни й вони аналізують їх. Вони є такими самими російськими імперіалістами та ставлять імперіалістичні цілі, які здаються нереальними. Наприклад, втримати окупований Донбас чи розширити його до кордонів Луганської й Донецької області.

Піонтковський розповів, що російське військове командування не проти захопити всю Україну. Щодо Путіна, то він або відступить і втратить владу або йтиме напролом.

Напролом означає, що він вчинятиме нові злочини,

– заявив Піонтковський.

Говорять про ядерну зброю

Публіцист додав, що Росія тепер активно заговорила про ядерну зброю. Зокрема, міністр закордонних справ Сергій Лавров дав інтерв'ю, в якому сказав, що на цьому етапі Росія не застосовуватиме ядерну зброю.

"Тим самим він оголосив себе військовим злочинцем. Думали, що за 3 дні візьмуть Київ, а зараз вже думають про ядерну зброю", – розповів Піонтковський.

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