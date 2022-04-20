Про це в ефірі 24 каналу сказав радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Він зазначив, що окупанти намагатимуться утримати захоплену територію від Харкова до Херсону

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"Для них це буде величезним над складним завданням утримати все під нашими ударами, бо наступати не буде жодної змоги. Це останній наступ Росії. Іншого не буде", – заявив Арестович.

Спробують мобілізувати українців

За словами Арестовича, для організації нового наступу треба щонайменше 2 – 3 місяці підготовки. За цей час росіян поламають санкції і, вважає радник, вони швидше підуть на перемовини, ніж на спробу в липні ще раз вдарити.

Вони можуть політично забезпечити своє перебування на захоплених територіях. Їм треба оголосити псевдореспубліку у Херсоні силою мобілізацувати населення. Це нічого не додає, крім додаткових сторінок справ у міжнародних судах,

– розповів Арестович.

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