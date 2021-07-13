Путин и Лукашенко провели новую встречу: договорились о кредитах и цене на газ для Беларуси
Источник:ТАСС
Владимир Путин и Александр Лукашенко 13 июля провели встречу в Санкт-Петербурге. Обсудили цену на газ и новые кредиты для Беларуси.
О деталях общения политиков рассказал пресс-секретарь руководителя Кремля Дмитрий Песков.
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Было решено, что цена на газ для Беларуси в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года,
– сказал он.
Лукашенко и Путин также договорились о выделении Беларуси кредита в связи с налоговым маневром в России.
Кроме этого, они выработали программу действий в ряде сфер, в частности:
- налогов;
- таможни;
- энергетики.
Обратите внимание! Так называемый "налоговый маневр" предполагает постепенное снижение экспортной пошлины на нефть и повышение налога на добычу полезных ископаемых.
- Для Беларуси цена импортируемой из России нефти вырастет до мирового уровня.
- Это сделает невыгодным для Минска реэкспорт нефтепродуктов.
- В Беларуси оценили убытки на ближайшие три года в 11 миллиардов долларов.