Путин и Лукашенко провели новую встречу: договорились о кредитах и цене на газ для Беларуси

Владимир Путин и Александр Лукашенко 13 июля провели встречу в Санкт-Петербурге. Обсудили цену на газ и новые кредиты для Беларуси.

О деталях общения политиков рассказал пресс-секретарь руководителя Кремля Дмитрий Песков.

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Было решено, что цена на газ для Беларуси в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года,

– сказал он.

Лукашенко и Путин также договорились о выделении Беларуси кредита в связи с налоговым маневром в России.

Кроме этого, они выработали программу действий в ряде сфер, в частности:

налогов;

таможни;

энергетики.

Обратите внимание! Так называемый "налоговый маневр" предполагает постепенное снижение экспортной пошлины на нефть и повышение налога на добычу полезных ископаемых.