Путин и Лукашенко подпишут окончательный план по интеграции России и Беларуси

Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердят окончательный пакет "дорожных карт" по интеграции России и Беларуси. Документ планируют подписать 9 сентября.

О подписании окончательного плана интеграции стран сообщил посол Беларуси в Москве Владимир Семашко.

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Дата подписания документа по интеграции России и Беларуси

9 сентября в Москве президенты встретятся. Союзное правительство – заседание будет, где подпишут эти все "дорожные карты" и общую карту углубления интеграции,

– отметил Семашко.

Напомним, вопрос интеграции России с Беларусью обсуждают уже более 20 лет года. Проекты "дорожных карт" власти стран не публикует.

Что известно о Союзном государстве