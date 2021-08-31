Путин и Лукашенко подпишут окончательный план по интеграции России и Беларуси
31 августа 2021 , 14:21Читати новину українською
Источник:Интерфакс
Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердят окончательный пакет "дорожных карт" по интеграции России и Беларуси. Документ планируют подписать 9 сентября.
О подписании окончательного плана интеграции стран сообщил посол Беларуси в Москве Владимир Семашко.
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Дата подписания документа по интеграции России и Беларуси
9 сентября в Москве президенты встретятся. Союзное правительство – заседание будет, где подпишут эти все "дорожные карты" и общую карту углубления интеграции,
– отметил Семашко.
Напомним, вопрос интеграции России с Беларусью обсуждают уже более 20 лет года. Проекты "дорожных карт" власти стран не публикует.
Что известно о Союзном государстве
- Союзное государство – это проект интеграции России и Беларуси, который предусматривает постепенное создание между странами политического, экономического, военного пространств.
- Договор о его создании страны подписали еще 8 декабря 1999 года в Москве. Он вступил в силу 26 января 2000 года после обмена ратификационными грамотами между тогдашним исполняющим обязанности президента России Владимиром Путиным и главой Беларуси Александром Лукашенко.
- Несмотря на то, что проект существует уже давно, особых успехов в его воплощении до сих пор не было.