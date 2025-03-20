Важно осознавать, что любые переговоры с Путиным, который является преступником, только укрепляют его позиции. Пока он не даст четкого ответа – "нет" или "да" – он будет продолжать манипулировать Трампом. Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал общественный деятель и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус.

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Переговоры с Путиным – это "допинг" для него

Сначала Трамп утверждал, что сможет завершить войну в Украине за 24 часа, потом – за 30 дней, а затем – за 3 месяца. Кажется, что американский президент начинает осознавать реальность.

Он получил "пощечину" от Путина,

– отметил Пинкус.

Трамп был убежден, что во время их телефонного разговора Путин согласится на большинство его условий, но этого не произошло. С такими преступниками, каким является российский руководитель, любые переговоры обречены на неудачу.

Заметьте! Трамп и Путин договорились только о перемирии в небе и на воде, но от общего 30-дневного перемирия Россия отказалась.

Более того, переговоры для Путина – это своеобразный "допинг". Как опытный КГБшник, он будет выдвигать дополнительные условия, не давая четкого ответа: "да" или "нет". И пока этого не произойдет, Трамп будет оставаться лишь "хвостом", которым Кремль может манипулировать, выигрывая время.

Россияне продолжают продвигаться вперед благодаря попустительству Запада и недостаточной поддержке Украины необходимыми видами оружия для противодействия российским варварам,

– отметил Борис Пинкус.

По его мнению, договоренность между Трампом и Путиным по 30-дневному перемирию относительно ударов по энергетическим объектам является полным бредом. Ярким подтверждением этого является ночь после их разговора, когда более 145 беспилотников атаковали украинские города, в частности энергетические объекты.

Напомним, что в ночь на 20 марта российская армия массированно атаковала Кропивницкий беспилотниками. В городе слышали десятки взрывов. Также враг бомбардировал Купянск с помощью авиации, сбросив более 30 КАБов в течение нескольких часов.