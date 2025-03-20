Важливо усвідомлювати, що будь-які переговори з Путіним, який є злочинцем, лише зміцнюють його позиції. Поки він не дасть чіткої відповіді – "ні" чи "так" – він продовжуватиме маніпулювати Трампом. Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив громадський діяч та президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус.

Дивіться також Припинення вогню, Курська операція та ЗАЕС: основні заяви Зеленського після дзвінка з Трампом

Переговори з Путіним – це "допінг" для нього

Спочатку Трамп стверджував, що зможе завершити війну в Україні за 24 години, потім – за 30 днів, а згодом – за 3 місяці. Здається, що американський президент починає усвідомлювати реальність.

Він отримав "ляпаса" від Путіна,

– зазначив Пінкус.

Трамп був переконаний, що під час їхньої телефонної розмови Путін погодиться на більшість його умов, але цього не сталося. З такими злочинцями, яким є російський керівник, будь-які переговори приречені на невдачу.

Зауважте! Трамп та Путін домовились лише про перемир'я в небі та на воді, але від загального 30-денного перемир'я Росія відмовилася.

Ба більше, переговори для Путіна – це своєрідний "допінг". Як досвідчений КДБшник, він буде висувати додаткові умови, не даючи чіткої відповіді: "так" чи "ні". І поки цього не відбудеться, Трамп залишатиметься лише "хвостом", яким Кремль може маніпулювати, виграючи час.

Росіяни продовжують просуватися вперед завдяки потуранням Заходу та недостатній підтримці України необхідними видами зброї для протидії російським варварам,

– наголосив Борис Пінкус.

На його думку, домовленість між Трампом і Путіним щодо 30-денного перемир'я щодо ударів по енергетичних об'єктах є повною маячнею. Яскравим підтвердженням цього є ніч після їхньої розмови, коли понад 145 безпілотників атакували українські міста, зокрема енергетичні об'єкти.

Нагадаємо, що в ніч на 20 березня російська армія масовано атакувала Кропивницький безпілотниками. У місті чули десятки вибухів. Також ворог бомбардував Куп'янськ за допомогою авіації, скинувши понад 30 КАБів протягом кількох годин.