Бессмысленные визиты, – экс-сотрудник КГБ о "гастролях" Путина

За последние дни российский диктатор Владимир Путин якобы посетил временно оккупированные Крым и Мариуполь, а затем приехал в Ростов-на-Дону. Эти визиты были довольно странными. Вообще, сомнительно, что это был реальный Путин.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, приезд в Крым и Мариуполь можно назвать "прощальным" визитом двойника Владимира Путина.

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Как отметил Жирнов, все три визита абсолютно ничего не продемонстрировали. Во время приезда в Крым диктатор якобы посетил детскую художественную школу, где не было ни одного ребенка. После этого последовало ночное появление в Мариуполе, где тот якобы общался с местными жителями. А из Ростова вообще не продемонстрировали ни одного здания.

Представим, что это настоящий Путин. Что было? В Севастополе приехал в школу и ничего не сделал. Хотя у них 9 годовщина аннексии. В Мариуполе походил по дворам. А в Ростове вообще непонятно, что там было и зачем. С точки зрения визита главы государства все выглядело довольно смешно,

– заметил Жирнов.

Он уверен, что в Севастополе точно был двойник Путина. Российский диктатор почти всегда держит правую руку прижатою к телу во время ходьбы. Но тут двойник ею спокойно размахивал.

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С другой стороны, в российских городах к визиту Путина начинают готовиться еще за несколько дней. Там массово расставляют охрану и никого никуда не пускают.

Как был приезд в Бурятию, города зачистили за 3 дня до этого. Днем были массовые пробки, ничего не ходило. Когда ехал в Волгоград, там все остановили. Невозможно было проехать. А тут будто бы без предупреждения приехал. Смешно,

– отметил Жирнов.

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