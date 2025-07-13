Генерал-майор вооруженных сил Великобритании в отставке Чип Чепмен в эфире 24 Канала отметил, что Россия близка к тому, чтобы захватить большую часть Луганской области, а вот ее способность сделать так в отношении других трех областей (Донецкой, Херсонской, Запорожской) сомнительна.

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Какой стратегией руководствуется Кремль?

По мнению Чепмена, вряд ли российская армия во время своей летней кампании, которая сейчас идет на поле боя, сможет полностью захватить указанные области Украины. Он отметил, что озвучивание таких планов – часть стратегии Кремля. Сейчас говорится о четырех областях и Крыме, а потом в Москве, по словам генерала-майора, могут заявить о шести областях, добавив, например, Сумы, Одессу.

"Это стратегия давления россиян, типа, чтобы сейчас Украина согласилась на то, чтобы отдать четыре области или останется ни с чем. Ныне это ни к чему не приведет, потому что это неприемлемо, нет никакой убедительности со стороны России из-за несоответствия целей, методов, ресурсов", – озвучил Чепмен.

Генерал-майор подчеркнул, что Россия имеет планы, но средств для их достижения – нет. Сейчас у россиян нет способа изменить свои методы, разве что если им на помощь придет извне спонсор.

На прошлой неделе, как заметил Чепмен, важнейшим было то, что сказал министр иностранных дел Китая Ван И. Он озвучил, что Пекин не хочет видеть поражения России в войне.

Поэтому на самом деле ключевым фактором в будущем является не только военная поддержка Украины и санкционная политика со стороны США и Запада, а также какая поддержка будет поступать России от Китая, Ирана, Северной Кореи,

– подчеркнул Чепмен.

Отметим, что Россия могла перенести часть своего ВПК в КНДР, разместив там свои предприятия. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, что Россия начала совместное производство вооружения с Северной Кореей по ряду причин и объяснил каких именно.