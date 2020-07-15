Ангела Меркель провела телефонный разговор с Владимиром Путиным. Обсудили ситуацию на Донбассе. В Кремле заявляют, что обе стороны "дали негативную оценку" заявлениям Киева о пересмотре минских соглашений. В Германии таких высказываний канцлера не приводят.

Канцлер Германии и российский президент пообщались 15 июля по телефону, сообщает прес-служба правительства Германии.

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Позиция Германии

Меркель и Путин обсудили реализацию минских соглашений. Лидеры государств также пообщались относительно того, как бороться с эмбарго на поставки оружия Ирану и текущей ситуацией в Ливии.

Что говорят в РФ

Во время разговора обе стороны "дали негативную оценку" заявлениям Киева относительно пересмотра минских соглашений, сообщает прес-служба Кремля.

Подтверждена безальтернативность Минских соглашений как единой основы для урегулирования внутриукраинского конфликта,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом контексте Россия и Германия отметили "важность полной и безусловной реализации мероприятий и решений, принятых на саммитах нормандской четверки".

Однако в заявлении немецкого правительства такого высказывания Меркель не было.

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