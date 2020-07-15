Ангела Меркель провела телефонну розмову з Володимиром Путіним. Обговорили ситуацію на Донбасі. У Кремлі заявляють, що обидві сторони "дали негативну оцінку" заяв Києва про перегляд мінських угод. У Німеччині таких висловлювань канцлерки не наводять.

Канцлерка Німеччини і російський президент поспілкувалися 15 липня телефоном, повідомляє пресслужба уряду Німеччини.

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Позиція Німеччини

Меркель і Путін обговорили реалізацію мінських угод. Лідери держав також поспілкувалися щодо того, як боротися з ембарго на поставки зброї до Ірану і поточною ситуацією в Лівії.

Що кажуть у РФ

Під час розмови обидві сторони "дали негативну оцінку" заявам Києва щодо перегляду мінських угод, повідомляє пресслужба Кремля.

Підтверджена безальтернативність мінських угод як єдиної основи для врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту,

– йдеться у повідомленні.

Наголошується, що у цьому контексті Росія та Німеччина відзначили "важливість повної й безумовної реалізації заходів та рішень, прийнятих на самітах нормандської четвірки".

Однак у заяві німецького уряду такого висловлювання Меркель не було.

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