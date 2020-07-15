Путін і Меркель обговорили ситуацію на Донбасі: деталі розмови
Ангела Меркель провела телефонну розмову з Володимиром Путіним. Обговорили ситуацію на Донбасі. У Кремлі заявляють, що обидві сторони "дали негативну оцінку" заяв Києва про перегляд мінських угод. У Німеччині таких висловлювань канцлерки не наводять.
Канцлерка Німеччини і російський президент поспілкувалися 15 липня телефоном, повідомляє пресслужба уряду Німеччини.
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Позиція Німеччини
Меркель і Путін обговорили реалізацію мінських угод. Лідери держав також поспілкувалися щодо того, як боротися з ембарго на поставки зброї до Ірану і поточною ситуацією в Лівії.
Що кажуть у РФ
Під час розмови обидві сторони "дали негативну оцінку" заявам Києва щодо перегляду мінських угод, повідомляє пресслужба Кремля.
Підтверджена безальтернативність мінських угод як єдиної основи для врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту,
– йдеться у повідомленні.
Наголошується, що у цьому контексті Росія та Німеччина відзначили "важливість повної й безумовної реалізації заходів та рішень, прийнятих на самітах нормандської четвірки".
Однак у заяві німецького уряду такого висловлювання Меркель не було.
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Заклик України переглянути мінські домовленості: що відомо
- Раніше Олексій Резніков заявив, що умови мінських угод більше не свідчать про реалії на сході України.
- Найпомітніше це щодо лінії зіткнення, яка була ретельно зафіксована в офіційних мінських угодах.
- Лінія фронту, визначена на початку 2015 року вже застаріла. Росія окупувала ще 1800 квадратних миль української землі.
- Тому мінські домовленості слід переглянути.
- У Росії традиційно перекрутили факти, заявивши, що Україна намагається вийти з мінських угод.