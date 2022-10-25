Путин мог бы править до конца жизни, если бы не начал войну, – Яковенко о конце режима

Россия очень большая страна, которая имеет очень много ресурсов. Поэтому ее конвульсии могут продолжаться довольно долго, если не произойдет удар в сердце.

Это может быть переворот вроде того, что произошло в 1917 году. Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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"Казалось бы, жила себе огромная империя, ничего не предрекало беды, в войне победила. Вдруг что-то пошло не так. Так же произошло и с Советским Союзом. Определенная совокупность случайностей – и эта гигантская фигня, державшая полмира, сдохла",

– объяснил он.

Крах путинского режима неизбежен

Яковенко убежден, что путинская Россия обречена на гибель. В действительности кремлевский диктатор допустил роковую ошибку, когда пошел войной на Украину.

Путин мог бы править до конца своей жизни, если бы не сошел с ума и не устроил эту авантюру 24 февраля. Никаких внутренних причин для гибели этого режима не было. А если бы он на Крым не напал – он бы вообще преуспел! Все флаги в гости были бы к нам, и в "восьмерке" он бы заседал, и все бы к нему "ручкаться" ходили. Он мог делать что угодно, – подчеркнул журналист.

По словам Яковенко, китайский лидер Си Цзиньпинь также может делать что угодно. "Он вынес своего предшественника – как фанерную куклу, на глазах у всего мира. И что? Кто-то перестанет с ним здороваться? Да нет. Пусть делает что захочет. Уйгуров пусть дальше мучает, так сказать. Да, на Тайвань, наверное, войной". ходить не стоит. Но на другое всем плевать", — заметил Яковенко.

Если бы не агрессия, подчеркнул журналист, путинский режим прекрасно существовал бы. "А сейчас он сдохнет – по причине этой военной катастрофы. Она произойдет в этом или в следующем году. Это дело военных экспертов, но, я думаю, ждать осталось не так долго", – уверяет российский оппозиционный журналист.

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