Це може бути переворот на кшталт того, який відбувся у 1917 році. Про це 24 каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

Варте уваги Схуд на 8 кілограмів і кашляє: у Росії кажуть про погіршення здоров'я Путіна

"Здавалося б, жила собі величезна імперія, нічого не передрікало біди, у війні перемогла. Раптом щось пішло не так. Так само сталося і з Радянським Союзом. Певна сукупність випадковостей – і ця гігантська фігня, яка тримала пів світу, здохла",

– пояснив він.

Крах путінського режиму вже близько

Яковенко переконаний, що путінська Росія приречена на загибель. Насправді кремлівський диктатор допустив фатальну помилку, коли пішов війною на Україну.

Путін міг би правити до кінця свого життя, якби не зійшов з розуму і не влаштував цю авантюру 24 лютого. Жодних внутрішніх причин для загибелі цього режиму не існувало. А якби він на Крим не напав – він би взагалі процвітав! Усі прапори в гостях були б у нас, і у "вісімці" він би засідав, і всі б до нього "ручкатися" ходили. Він міг робити що завгодно,

– наголосив журналіст.

За словами Яковенка, китайський лідер Сі Цзіньпінь також може робити що завгодно. "Він виніс свого попередника – як фанерну ляльку, на очах у всього світу. І що? Хтось перестане з ним вітатися? Та ні. Нехай робить що захоче. Уйгурів нехай далі мучить, так би мовити. Так, на Тайвань, напевно, війною ходити не варто. Але на інше усім начхати", – зауважив Яковенко.

Якби не агресія, наголосив журналіст, путінський режим прекрасно існував би. "А зараз він здохне – з причини цієї військової катастрофи. Вона відбудеться – цього або наступного року. Це справа військових експертів, але, я гадаю, чекати лишилося не так довго", – запевняє російський опозиційний журналіст.

До теми – У Путіна лишився останній шанс: дивіться відео