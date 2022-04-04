Путин может без больших усилий захватить власть в Молдове: эксперт рассказал об аппетитах Кремля

Молдова ведет себя очень странно на фоне полномасштабной войны, которую вот уже месяц как начала против нас Россия. Особенно, учитывая, что Майя Санду приходила к власти под прозападные лозунги.

О страхах Санду, влиянии пророссийского лобби на политику Молдовы и отсроченной опасности для Кишинева – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал основатель, председатель правления Института мировой политики, руководитель информационного агентства "Главком" Виктор Шлинчак.

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Санкции против России и война в Украине

Виктор, почему, по вашему мнению, Молдова не ввела санкции против России?

Себе я это объясняю исключительно страхом, который там существует. Несмотря на заявление о невступлении в НАТО, которое официальный Кишинев сделал еще в прошлом декабре, риск того, что Путин может без больших усилий захватить власть в Молдове остается.

При чем, захват этой власти может происходить даже не столько военным путем, сколько политическим. Очень пристально наблюдаю за ситуацией в Молдове. И некоторые вещи, происходящие там, мне в последнее время не очень нравятся. Напрашиваются очень четкие параллели с тем, что происходило в Украине до войны.

3 месяца назад помню, как в Украине начинали нагнетать этот страх среди мирного населения. Помните, минирование школ, метро и так далее? Мои знакомые, которые уехали в Молдову 2 недели назад, начали сигнализировать, что тоже самое началось там.

Виктор Шлинчак / Фото из архива автора

Начались "минирования" образовательных и других учреждений. Это меня сразу насторожило, – понятно, что идет очень мощная психологическая война. В том числе она идет сейчас на территории Молдовы. При таких обстоятельствах молдавское руководство взвешивает все риски, которые могут иметь место в отношении государства.

Ситуация внутри – не особо политически стабильная, скажем так. Если вы обратите внимание на социологию, которая была опубликована несколько дней назад, то на самом деле лишь 40% молдаван на стороне Украины. Вместе с тем около 25% говорят, что Россия все правильно делает. И этот момент, он как раз таки объясняет страх Санду. Она оказалась между двух огней.

Как вы помните, Санду пришла на свой пост президента как проевропейский лидер. Она приезжала в Киев, вела переговоры с президентом Зеленским. Даже заявляла о том, что надо совместно двигаться в Европейский Союз. Намечались очень большие европейские программы с тем, чтобы обе наши страны развивались.

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Но, я так понимаю, что до сих пор остается очень большое влияние на молдавскую политику экс-президента Додона. Для многих граждан Молдовы Россия остается источником экономической стабильности. Даже несмотря на то, что значительная часть из них имеет румынские паспорта. А значит они не хотят рисковать своим уровнем жизни.

Позиция Молдовы и страхи Санду

Чего Санду боится больше – народного гнева вследствие присоединения к санкциям или реакции России?

Думаю, что здесь все в комплексе. Госпожа президент понимает, учитывая политическую конъюнктуру, которая складывается в ее стране, что рубя с плеча, может действительно навлечь на себя гнев большей части электората и дать возможность укрепить позиции пророссийским силам. Что будет означать их фактическое возвращение к власти.

В случае присоединения к санкциям понятно, что люди будут чувствовать себя экономически менее защищенными. Тамошняя экономика очень чувствительна к таким санкциям. Кроме того, Санду понимает, что Россия может вернуть свою военную машину через Приднестровье и захватить Молдову.

Так нам стоит осуждать поведение Молдовы или относиться к ней с пониманием?

Дело в том, что мы понимаем, что в Украине реалии немножко другие. Мы можем быть не совсем объективными иногда в некоторых вещах. Но я уверен, что даже не может быть выбора. На самом деле, когда мы говорим о войне против нас, которую развязала Россия, ее следует трактовать как цивилизационную войну.

Если страны типа Молдавии или Венгрии хотят пересидеть тихонько и отмолчаться, то они не понимают, что рано или поздно эта война может быть уже на их территории. И вот это непонимание иногда, мне кажется, что оно как раз является более рисковым, чем те теоретические риски, которые могут наступить где-то когда-то.

Многие страны действительно не понимают, что если, не дай Бог, Украина падет, то они будут следующими. Тогда не будет стоять вопрос политических амбиций кого-то из лидеров тех государств. На первый план выйдет проблема их выживания. Те картины, которые мы наблюдали в Буче и Ирпене, должны таких политиков привести в чувство.

Вы знаете, мне много раз приходилось говорить с западными дипломатами. Уже 20 лет я слышу эти все мантры об обязательности ведения диалога с Путиным. Мол, для него нужно находить какие-то пути к сохранению его лица или еще какие-то вещи, которые бы не провоцировали Россию. Страх западных дипломатов помог хозяину Кремля принять окончательное решение о захвате нашей страны.

Путин может захватить Молдову / Фото Getty Images

Когда мы начинаем сейчас об этом говорить со многими дипломатами, в частности с представителями немецкого посольства, посольства США, Британии, они признают, что недооценивали риски.

Санду должна помнить, что русского медведя можно только убить, а не задобрить, кормя яблочками или печеньками. Показательным в этом плане является эпизод с признанием Приднестровья оккупированной Кремлем территорией. Молдавские депутаты тогда не голосовали. Следовательно, они предпочитают не будить зверя. Однако в этом нет смысла, ведь зверь уже давно не спит.

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Знаю, что сейчас планируется одобрение нескольких крупных инфраструктурных проектов по инициативе России.

Согласно им, Молдова действительно имела бы довольно-таки хорошие финансовые вливания. Однако мне это очень напоминает как раз ситуацию с "Северным потоком – 2", когда Германия тоже, несмотря на то, что ее предупреждали об угрозе для энергетической безопасности от российского газового проекта, Берлин все равно создал экономическую модель для того, чтобы усилить свою экономику. И попытался рассказывать нам, что экономика отделена от политики.

Думаю, что здесь та же самая ситуация. У Молдовы сейчас ломка из-за необходимости выбора между европейскими ценностями и бизнесом. Так, как это часто и сейчас наблюдается в Европе.

Сейчас не получится сыграть на самоуспокоении. Время проявить свою позицию и четко ее артикулировать. Проблемы с энергетикой далеко не столь важны, как угроза глобальной безопасности. Сначала надо останавливать российскую агрессию, а уже потом думать о другом.

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Если проанализировать заявления молдавских пророссийских политиков, которые сейчас действуют там, можно увидеть, как они аплодируют решению главы государства о соблюдении нейтралитета. Еще раз повторюсь: между добром и злом очень трудно быть нейтральным. Когда точно понятно, с какой стороны зло, смысла колебаться нет.

Планы Кремля по Молдове

Путин действительно планирует военное вторжение в Молдову через Приднестровье?

Ситуация в Молдове немножко другая, чем в Украине.

Во-первых, разные масштабы.

Во-вторых, у Путина есть возможность влиять через пророссийское лобби, которое находится не во власти, но вблизи нее.

В-третьих, я думаю, что если у российского президента есть возможность заставить Кишинев капитулировать политически, то он не будет прибегать к военной агрессии.

Однако, хочу напомнить, что у фашистской Германии поначалу не было плана дойти до Москвы. Они планировали действовать постепенно, маленькими шажками. И как только им эти шаги начали удаваться, аппетиты возросли.

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