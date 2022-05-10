Об этом рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак. В то же время он обратил внимание на то, что у оккупантов уже заканчиваются даже ракеты.

К теме Хотить повторить может только сумасшедший, – Зеленский подчеркнул, что Путин обречен

"Возможно, он (Путин – 24 канал) готовит игру в долгую", – сказал экс-работник СБУ.

В то же время он уверен, что россияне уже задают себе вопрос, где же "парад на Крещатике с концертом Газманова", что Кремль обещал им еще в феврале, в крайнем случае в марте, а в худшем – в апреле.

Май – парадом пахнет уже на Красной площади, наших военных... Поэтому мне кажется, они готовят игру на длинную дистанцию, может, на полгода или на год,

– считает Иван Ступак.

Количество ракет критическое для России

Однако пока неясно, какими силами враг хочет продолжать войну. Сейчас оккупанты начали атаковать Украину такими устаревшими ракетами, что опасны даже в эксплуатации – Х-22.

Экс-работник СБУ отметил: огромная разница в классах ракет, которые используют оккупанты, означает, что "Калибры" и "Искандеры" у них уже заканчиваются.

Заметьте Почему "вторая" армия мира начала бить по Украине ракетами, которым более 60 лет

"Все 100% они выстрелять не могут, поскольку нужно что-то оставить, мало что может быть. Определенный процент они оставят", – сказал Иван Ступак.

Он добавил, что по отчетам британской разведки, запасов "Калибров" и "Искандеров" у них уже меньше 40% от того, что было в начале войны.

По расчетам британцев, это такая критическая цифра, что россияне будут еще осторожнее направлять эти ракеты в Украину.

– сказал бывший работник Службы безопасности.

Ракетные обстрелы Украины: последние новости

В ночь на 9 мая россияне выпустили по прифронтовой зоне Донецкой области до 6 устаревших ракет Х-22. Их производили еще в течение 1960 – 1970-х годов.

Ударили оккупанты Х-22 и по Одессе и Одесской области. В частности, "прилетело" по Арцизу.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что использование устаревших ракет типа Х-22 вместе с современными "Кинжалами" свидетельствует о том, что российские войска экономят высокоточное оружие.

Иван Ступак о планах России по затягиванию войны: смотрите видео