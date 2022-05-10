Про це 24 каналу розповів колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак. Водночас він звернув увагу на те, що в окупантів вже закінчуються навіть ракети.

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"Можливо, він (Путін – 24 канал) готує гру в довгу", – сказав експрацівник СБУ.

Водночас він впевнений, що росіяни вже ставлять собі питання щодо того, де ж "парад на Хрещатику з концертом Газманова", що Кремль обіцяв їм ще в лютому, в крайньому разі в березні, а в найгіршому – у квітні.

Травень – парадом пахне вже на Красній площі, наших військових... Тому мені здається, вони готують гру на довгу дистанцію, може, на пів року чи на рік,

– вважає Іван Ступак.

Кількість ракет критична для Росії

Проте наразі незрозуміло, якими силами ворог хоче продовжувати вести війну. Наразі окупанти почали атакувати Україну такими застарілими ракетами, що небезпечні навіть в експлуатації – Х-22.

Експрацівник СБУ зазначив: величезна різниця в класах ракет, які використовують окупанти, означає, що "Калібри" та "Іскандери" у них вже закінчуються.

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"Всі 100% вони вистріляти не можуть, оскільки треба щось залишити, мало що може бути. Певний відсоток вони залишать", – сказав Іван Ступак.

Він додав, що за звітами британської розвідки, запасів "Калібрів" та "Іскандерів" у них вже менше, ніж 40% від того, що було на початку війни.

За розрахунками британців, це така критична цифра, що росіяни будуть ще обережніше направляти ці ракети в Україну,

– сказав колишній працівник Служби безпеки.

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У ніч проти 9 травня росіяни випустили по прифронтовій зоні Донецької області до 6 застарілих ракет Х-22. Їх виробляли ще протягом 1960 – 1970-х років.

Вдарили таким окупанти Х-22 й по Одесі та Одеській області. Зокрема "прилетіло" по Арцизу.

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович зазначив, що використання застарілих ракет типу Х-22 разом з сучасними "Кинджалами" свідчить про те, що російські війська економлять високоточну зброю.

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