Стріляли по Донеччині

У ніч проти 9 травня російські загарбники використали до шести ракет Х-22. Застарілі моделі випустили по прифронтовій зоні Донецької області. Як повідомляють спеціалізовані видання, крилаті ракети повітряного базування Х-22 застосовуються зі стратегічних бомбардувальників типу Ту-22М3.

Читайте також Росіяни влучили у центр Слов'янська

Що відомо про радянські крилаті ракети Х-22

Радянські крилаті ракети Х-22 вироблялись протягом 1960 – 1970-х років. Через застарілість їх визнали небезпечними в експлуатації. Як свідчать дані з відкритих джерел, до початку війни проти України вони лежали у росіян на складах зберігання, проте формально лишались на озброєнні тамтешніх Збройних сил.

Схоже, дістати ракети зі складів змусила криза. Стратегічні запаси росіян не вічні, а на виробництво нових бракує деталей, які не доставляються до країни-агресорки через численні санкції.

Чи виконували росіяни тренувальні пуски Х-22 зі своїх Ту-22М3 – невідомо. Проте кремлівські пропагандисти неодноразово зазначали, що Ту-22М3 – це бомбовози, а не ракетоносці.

Скільки таких ракет є у росіян

Точна кількість ракет Х-22 у розпорядженні рашистів невідома, але сам факт застосування настільки застарілих крилатих ракет може свідчити про те, що в них вичерпуються запаси ракет комплексів "Іскандер" та "Калібр.

Нагадаємо, станом на кінець квітня Росія випустила по Україні понад 1 300 ракет. Видання Forbes підрахувало, що їх сумарна вартість становить 7,5 мільярдів доларів.

Російські ракети, застосовані проти України: останні новини

У командуванні Повітряних сил ЗСУ зазначили, що за минулу добу вдалося "приземлили" три крилаті ракети, випущені ворогом.

За словами військового експерта Олега Жданова в Росії закінчуються високоточні ракети типу "Калібр", в тому числі й морського базування. А, наприклад, ракети повітряного базування Х-101 і Х-55 вони економлять, бо ті дуже дорогі.

Якщо у Росії закінчаться ракети Х-101 і Х-55 (які є зброєю стратегічних бомбардувальників), агресорці не буде чим лякати НАТО і США.

Водночас військовий експерт Сергій Грабський додав, що ворог ще не втратив наступальний потенціал і має досить великі запаси військової техніки. Проте це – зброя розроблена у 60 – 70-х роках минулого століття і вона призначалась для точкового ураження і перенесення ядерного заряду. На думку експерта, якщо припустити, що окупанти планують влучити у військовий об'єкт, то при нашій щільній міській забудові, така ракета може потрапити й у житловий будинок. Тому дуже важливо не нехтувати сигналами повітряної тривоги і прямувати в укриття.

Варто знати – парад у Москві пройшов без авіації: більше у відео