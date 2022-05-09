Стреляли по Донетчине

В ночь на 9 мая российские захватчики использовали до шести ракет Х-22. Устаревшие модели были выпущены по прифронтовой зоне Донецкой области. Как сообщают специализированные издания, крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 применяются из стратегических бомбардировщиков типа Ту-22М3.

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Что известно о советских крылатых ракетах Х-22

Советские крылатые ракеты Х-22 производились в течение 1960 – 1970-х годов. Из-за устарелости их сочли опасными в эксплуатации. Как свидетельствуют данные из открытых источников, до начала войны против Украины они лежали у россиян на складах хранения, но формально оставались на вооружении тамошних вооруженных сил.

Похоже, достать ракеты со складов заставил кризис. Стратегические запасы россиян не вечны, а на производство новых не хватает деталей, которые не поставляют стране-агрессору из-за многочисленных санкций.

Выполняли ли россияне тренировочные пуски Х-22 из своих Ту-22М3 – неизвестно. Однако кремлевские пропагандисты неоднократно отмечали, что Ту-22М3 – это бомбовозы, а не ракетоносцы.

Сколько таких ракет есть у россиян

Точное количество ракет Х-22, которые есть в распоряжении рашистов, неизвестно. Но сам факт применения столь устаревших крылатых ракет может свидетельствовать о том, что у них иссякают запасы ракет комплексов "Искандер" и "Калибр".

Напомним, по состоянию на конец апреля Россия выпустила по Украине более 1300 ракет. Издание Forbes подсчитало, что их суммарная стоимость составляет 7,5 миллиарда долларов.

Российские ракеты, примененные против Украины: последние новости

В командовании Воздушных сил ВСУ отметили, что за прошлые сутки удалось "приземлить" три крылатые ракеты, выпущенные врагом.

По словам военного эксперта Олега Жданова, в России заканчиваются высокоточные ракеты типа "Калибр", в том числе и морского базирования. А, например, ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-55 они экономят, потому что те очень дорогие.

Если в России закончатся ракеты Х-101 и Х-55 (которые являются оружием стратегических бомбардировщиков), агрессору нечем будет пугать НАТО и США.

В то же время военный эксперт Сергей Грабский добавил, что враг еще не потерял наступательный потенциал и имеет достаточно большие запасы военной техники. Однако это – оружие разработанное в 60 – 70-х годах прошлого столетия и оно предназначалось для точечного поражения и переноса ядерного заряда. По мнению эксперта, если предположить, что оккупанты планируют попасть в военный объект, то при нашей плотной городской застройке такая ракета может попасть и в жилой дом. Поэтому очень важно не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и идти в укрытие.

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