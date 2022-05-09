О "прилете" сообщил глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях. По его словам, таким образом россияне поздравили нас с Днем Победы.

Важно Россияне хотят наступать в направлениях Северска, Славянска, Лисичанска и Авдеевки

"Поздравление" с 9 мая от "братьев". Прилет в центральную часть Славянска,

– написал Лях.

Не публикуйте фото и видео обстрелов

Степень повреждения сейчас выясняют. О пострадавших пока ничего не говорят.

Власти призывают людей не игнорировать сигналы тревоги. Кроме того, Лях напомнил жителям Славянска, что строго запрещено выкладывать в Сеть видео и фото обстрелов. Это может лишь помочь врагу.

Какова ситуация в Славянске

Оккупанты готовятся к наступлению в направлении Северска, Славянска, Лисичанска и Авдеевки. Однако основные силы враг сосредоточивает, чтобы взять Попасную и Рубежное.

Лях отмечал, что в городе еще остались около 30 тысяч жителей, в том числе и семьи с маленькими детьми. Эвакуация продолжается. Ежедневно из города выезжают около 100 человек в день. Глава администрации отметил, что благодаря нашим защитникам в городе есть вода, свет и газ.

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