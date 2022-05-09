Про "приліт" повідомив глава Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях. За його словами, таким чином росіяни привітали нас з Днем перемоги.

Важливо Росіяни хочуть наступати в напрямках Сіверська, Слов'янська, Лисичанська та Авдіївки

"Привітання" з 9 травня від "братів". Приліт у центральну частину Слов'янська,

– написав Лях.

Не публікуйте фото й відео обстрілів

Ступінь ушкодження зараз з'ясовують. Про постраждалих поки нічого не говорять.

Влада закликає людей не ігнорувати сигнали тривоги. Крім того, Лях нагадав жителям Слов'янська, що суворо заборонено викладати в мережу відео та фото обстрілів. Це може лише допомогти ворогу.

Яка ситуація в Слов'янську

Окупанти готуються до наступу в напрямку Сіверська, Слов'янська, Лисичанська та Авдіївки. Однак основні сили ворог зосереджує, щоб взяти Попасну та Рубіжне.

Лях зазначав, що в місті ще залишились близько 30 тисяч жителів, зокрема, й родини з маденькими дітьми. Евакуація продовжується. Щодня з міста виїжджають близько 100 людей в день. Глава адміністрації зауважив, що завдяки нашим захисникам в місті є вода, світло й газ.

Продукти в місто завозять, тож магазини працюють. Соціальні виплати жителі теж отримують, можуть зняти готівку в банкоматах. За словами Ляха, в місті роздають гуманітарну допомогу, а також працюють 4 соціальні їдальні.

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