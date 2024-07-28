"Это неизбежно": реален ли прогноз Трампа относительно Третьей мировой войны

Дональд Трамп убеждает американцев в том, что только он сможет предотвратить начало Третьей мировой войны. На фоне постоянных ядерных угроз России, слова Трампа начинают звучать все более угрожающе.

В разговоре с 24 Каналом своими мыслями относительно угрозы ядерной и мировой войны поделились исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн и общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин.

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Путин боится потерять жизнь

Дональд Трамп заявил, что если он победит на выборах в Соединенных Штатах, то сможет предотвратить начало Третьей мировой войны. Между тем Россия продолжает свои запугивания ядерной войны, которая, бесспорно, будет вести к мировой.

Каждый раз, когда Россия видит, что угрозы ядерным оружием работают, то будут использовать их больше и больше. Уменьшить риск Третьей мировой войны – это показать силу. Чем больше – тем меньше Россия будет использовать ядерные угрозы,

– убежден Уриэль Эпштейн.

Владимир Путин еще с начала полномасштабной войны непрерывно говорил о так называемых "красных линиях". Запад переступал их одну за другой, в частности, поставляя Украине оружие, не видя последствий, которыми угрожал российский диктатор.

"По версии Путина война началась из-за "увеличения НАТО". Но когда НАТО, со вступлением Швеции и Финляндии, действительно расширилось, а граница России с НАТО удвоилась – Путин сказал, что это его не касается. Он молчал, потому что ничего не смог сделать. Путин – очень богатый человек, все его генералы – миллионеры. Они не хотят терять жизни. Они понимают, что использование ядерного оружия – это конец, это Третья мировая и они также погибнут", – подчеркнул Эпштейн.

Это нужно понимать и украинским партнерам. Российские угрозы ядерным оружием являются лишь словами – на действия они не решатся.

"Трамп говорит, что только он может остановить Третью мировую войну, – я в это совсем не верю. Более того, если Трамп станет президентом и будет делать то, что он говорит сейчас, то вероятность начала Третьей мировой только увеличится" – отметил Эпштейн.

"Ядерная война неизбежна"

Несколько в другом убежден политический деятель из США Юрий Рашкин.

Трамп – это агент хаоса. Это человек, который даст Путину по крайней мере ощущение, что тот может делать то, что захочет. Я думаю, ядерная война все же будет, это довольно очевидно. Вопрос в том, как мы достигли ядерной войны? Или потому, что Путин оказался более сумасшедшим, чем мы думали, или что. Но это не означает, что его надо бояться – с ним надо бороться,

– подчеркнул Юрий Рашкин.

Дональд Трамп во время избирательной гонки делает ставку на диктаторские страны. Он запугивает американцев ядерной войной, сумасшедшими лидерами стран и убеждает, что, мол, только он сможет с ними договориться.