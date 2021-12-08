Если Путин совершит широкомасштабное нападение, союзники дадут Украине мощную поддержку. Об этом заявил заместитель Генерального секретаря НАТО в 2012 – 16 годах Александр Вершбоу.

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Но он (Путин – 24 канал) может прибегнуть и к какой-то ограниченной агрессии, для того, чтобы не вызвать массивного ответа со стороны Альянса и Запада,

– предположил Вершбоу.

Что может не допустить нападения

Вербшоу убежден, что одним из важнейших аспектов ответа администрации Байдена на угрозу российской агрессии является активное сотрудничество со своими союзниками на политическом уровне.

Чиновник добавил, что председатель Еврокомиссии заверила: ЕС наложит серьезные санкции на Россию, если будет агрессия. По словам Вершбоу, это хорошо, что президент США консультировался с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии.

Для Украины важна поддержка

Экс-заместитесь Генсека отметил, что Украине важно иметь коалицию, которая ее поддерживает. По его словам, эта поддержка должна выражаться и в помощи украинской армии.

"НАТО как организация также должна занять свою четкую и жесткую позицию, не только в риторике, но и для того, чтобы более эффективно помогать ВСУ", – подчеркнул Вершбоу.

Он добавил – Путин должен осознавать, что в случае агрессии придется платить высокую цену.

Что известно об угрозе нападения России

Украинская разведка предупредила, что у наших границ находятся более 94 тысяч российских военных. Предполагают, что они могут прибегнуть к наступлению уже в январе – феврале 2022 года.

Иностранные СМИ заявили, что в случае эскалации численность вражеского войска может вырасти до 175 тысяч человек.

США обеспокоены такой угрозой. Они рассматривают сильные санкции, которые могут предусматривать даже отключение России от международной системы SWIFT.

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