Ситуацию с войсками государства-агрессора и их готовностью идти против Украины в своем заявлении, переданном комитету Сената по иностранным отношениям, прокомментировала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
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Войска России у Украины
По словам Нуланд, Москва может стянуть к Украине вдвое больше сил, чем было весной 2021 года.
Если полностью мобилизовать те силы, которые планируют использовать, то военная группировка будет вдвое больше, чем прошлой весной. Речь идет о примерно 100 батальонных тактических группах,
– отметила она.
Заместитель госсекретаря США добавила, что это примерно половина сухопутных сил России, которые базируются к западу от Урала.
Нуланд также рассказала, что по оценке Вашингтона, Москва уже "разместила почти 100 тысяч военных вблизи северных, восточных и южных границ Украины".
Эти силы "будут готовы к решительным действиям в Украине, если получат соответствующий приказ". Потенциально это возможно в начале 2022 года.
Возможное нападение России на Украину: что известно
- По информации украинской разведки, вблизи границы Украины находятся более 94 тысяч российских военных, которые могут пойти в наступление уже в январе – феврале 2022 года.
- Иностранные СМИ заявили, что в случае эскалации численность вражеского войска может вырасти до 175 тысяч человек. Впоследствии эту информацию подтвердил министр обороны Алексей Резников.
- Мировое сообщество угрожает Москве серьезными санкциями. США могут отключить Россию от международной системы SWIFT.
- В Германии считают, что скандальному газопроводу "Северный поток-2" наступит конец, если Россия нападет на Украину.
- Однако у Москвы традиционно свой взгляд – мол, на самом деле Киев стягивает свою армию к временно оккупированному Донбассу, а союзники ему помогают. В Госдуме даже пригрозили официально выдать оружие боевикам.
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