Ситуацию с войсками государства-агрессора и их готовностью идти против Украины в своем заявлении, переданном комитету Сената по иностранным отношениям, прокомментировала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

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Войска России у Украины

По словам Нуланд, Москва может стянуть к Украине вдвое больше сил, чем было весной 2021 года.

Если полностью мобилизовать те силы, которые планируют использовать, то военная группировка будет вдвое больше, чем прошлой весной. Речь идет о примерно 100 батальонных тактических группах,

– отметила она.

Заместитель госсекретаря США добавила, что это примерно половина сухопутных сил России, которые базируются к западу от Урала.

Нуланд также рассказала, что по оценке Вашингтона, Москва уже "разместила почти 100 тысяч военных вблизи северных, восточных и южных границ Украины".

Эти силы "будут готовы к решительным действиям в Украине, если получат соответствующий приказ". Потенциально это возможно в начале 2022 года.

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