Ситуацію з військами держави-агресорки та їхньою готовністю йти проти України у своїй заяві, переданій комітету Сенату із закордонних відносин, прокоментувала заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.
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Війська Росії біля України
За словами Нуланд, Москва може стягнути до України вдвічі більше сил, ніж було навесні 2021 року.
Якщо повністю мобілізувати ті сили, які планують використовувати, то військове угруповання буде вдвічі більше, ніж минулої весни. Йдеться про приблизно 100 батальйонних тактичних груп,
– зазначила вона.
Заступниця держсекретаря США додала, що це приблизно половина сухопутних сил Росії, які базуються до на захід від Уралу.
Нуланд також розповіла, що за оцінкою Вашингтона, Москва вже "розмістила майже 100 тисяч військових поблизу північних, східних і південних кордонів України".
Ці сили "будуть готові до рішучих дій в Україні, якщо отримають відповідний наказ". Потенційно це можливо на початку 2022 року.
Можливий напад Росії на Україну: що відомо
- За інформацією української розвідки, поблизу кордону України перебувають понад 94 тисячі російських військових, які можуть піти у наступ вже у січні – лютому 2022 року.
- Іноземні ЗМІ заявили, що у випадку ескалації чисельність ворожого війська може зрости до 175 тисяч людей. Згодом цю інформацію підтвердив міністр оборони Олексій Резніков.
- Світова спільнота погрожує Москві серйозними санкціями. США можуть навіть відключити Росію від міжнародної системи SWIFT.
- У Німеччині вважають, що скандальному газопроводу "Північний потік-2" настане кінець, якщо Росія нападе на Україну.
- Однак у Москви традиційно свій погляд – мовляв, насправді Київ стягує свою армію до тимчасово окупованого Донбасу, а союзники йому допомагають. У Держдумі навіть пригрозили офіційно видати зброю бойовикам.
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