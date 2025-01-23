Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью 24 Каналу отметил, что это будет иметь последствия для Путина. Главные тезисы из интервью о Дональде Трампе, Путине и завершении войны – читайте далее в материале.

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Единственное условие, при котором можно быстро закончить войну

Президент США Дональд Трамп пригрозил России санкциями, если Владимир Путин не захочет завершать войну в Украине. Заявления Трампа после вступления в должность свидетельствуют о глубоком понимании российско-украинской войны и реализме, то есть осознании президента США, что эту войну быстро не завершить, убежден советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

"Такая публичность заявлений Трампа свидетельствует о понимании, что Путин – иррациональный, и договориться где-то в кулуарах не получится. Поэтому Трамп публично фиксирует позицию – или Россия осознает, что делает, или США прилагают усилия совсем другого уровня, чтобы ее заставить", – заметил Подоляк.

О понимании, чем на самом деле является Россия, свидетельствуют заявления не только Трампа, но и спецпредставителя по Украине и России Кита Келлога, а также госсекретаря Марко Рубио. Однако Путин не будет слышать этих заявлений, пока не начнутся реальные действия.

Для того чтобы санкции против России работали, нужно несколько вещей. Во-первых, время – 6 – 8 месяцев. Во-вторых, милитарное давление на страну-агрессора, то есть наращивание ударов по российской территории и увеличение ракетных возможностей Украины.

Только в такой комбинации это даст нам существенные последствия и достаточно быстро можно будет прийти к финалу войны. Если же Россию не принудить к завершению войны, то она и дальше будет искать какие-то отговорки,

– подчеркнул советник председателя ОПУ.

Путин может обидеть Трампа

Подоляк убежден, что поведение Путина в ближайшее время покажет, что происходит в кулуарах. Так, последние 1,5 месяца российский диктатор вел себя очень нагло, потому что считал, что может всех "сломать". В то же время когда возникает неконтролируемая ситуация – он исчезает.

Кроме того, не исключено, что своим поведением Путин может обидеть Трампа, ведь любит изображать крутого, что может иметь последствия. Как, например, с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, когда российский диктатор опоздал на встречу на целый час и Пезешкиан не стал ждать и покинул Кремль.

"Путин не меняется. Это у него такая субкомпенсация, когда он всего боится, но хочет доминировать. Поэтому реализует это через такие маленькие моменты. Он будет понтоваться и с Трампом, и это приведет к крайне негативным для него последствиям. А то "окно возможностей", о котором заявили в России, – станет "калиткой на вылет", – подчеркнул советник главы ОПУ.

Почему в США настаивают на мобилизации 18-летних, хотя Трамп обещает мир

Несмотря на обещания мира, в Соединенных Штатах говорят о необходимости снизить мобилизационный возраст в Украине с 25 до 18 лет. Подоляк объяснил, что такие заявления помогают США косвенно снять с себя часть общей вины.

Так, не выполняя свои обещания по поставкам оружия полностью, западные политики работают на своего избирателя. Мол, они все выполнили, просто Украине не хватает людей. А избирателю, который глубоко не погружается в вопрос войны в Украине, так и кажется.

"Они могут говорить о 18 или 20 годах, но это не имеет значения. Есть повестка дня в Украине и есть понимание, что если не будет математического паритета в оружии и высокотехнологичного преимущества на поле боя, то тогда будут проблемы. И эти проблемы не решаются количеством людей", – подытожил Подоляк.