Без этого российская армия не сможет поддерживать боеспособность, что уже проявляется в отчаянных и неэффективных атаках. Такое мнение 24 Каналу высказал генерал-майор вооруженных сил Великобритании в отставке Чип Чепмен.

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Путину придется объявить мобилизацию

Газета The Washington Post пишет, что преимущество Москвы на поле боя в войне против Украины постепенно уменьшается. Уже к 2026 году Россия может столкнуться с серьезной нехваткой техники и живой силы.

Генерал-майор Вооруженных сил Великобритании также считает, что проблема нехватки личного состава станет одной из ключевых дилемм для Владимира Путина уже летом 2025 года. Хотя сейчас в России вкладываются значительные средства в набор контрактников, этого недостаточно для поддержания необходимого уровня сил на фронте – не говоря уже о возможности дальнейшего наступления.

Если Москва действительно рассчитывает на масштабные военные операции, без мобилизации не обойтись. Однако даже в таком случае возникает серьезный дисбаланс между количеством личного состава и имеющимся оружием и техникой,

– подчеркнул Чип Чепмен.

В результате на фронте наблюдаются все более отчаянные и хаотичные атаки: российские бойцы пытаются прорваться через зоны поражения на мотоциклах, багги и мопедах, надеясь, что скорость поможет добраться до позиций украинских военных. Но такие действия не приносят успеха ни на оперативном уровне, ни с точки зрения обеспечения устойчивого снабжения армии.

К слову, Кремль планирует мобилизовать более 300 тысяч человек для войны против Украины, однако не имеет достаточных ресурсов для реализации этого плана. Публицист Ростислав Мурзагулов считает, что оккупанты могут привлечь заключенных, мигрантов и контрактников.