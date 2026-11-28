Гарри Каспаров объяснил, почему ближайшие полгода могут стать решающими для Путина, на что рассчитывает Кремль во время выборов во Франции и как Украина меняет ход войны благодаря собственным технологиям. Также – о слабости НАТО, зависимости России от Китая и угрозе новых провокаций в Европе.

Владимир Путин продолжает войну против Украины, рассчитывая не только на военное давление, но и изменение политической ситуации в США и Европе. В то же время, украинские удары по российским объектам и развитие собственных военных технологий изменяют отношение западных партнеров к возможностям Украины.

Российский оппозиционер, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, почему Кремль возлагает большие надежды на выборы во Франции и как долго Путин может рассчитывать на перелом в войне. Он также оценил заявления оцепления Дональда Трампа, возможность российских провокаций против НАТО, зависимость Москвы от Китая и технологические достижения Украины.

Окружение Трампа повторяет кремлевскую пропаганду

Джаред Кушнер заявил, что мирные переговоры якобы затормозились из-за украинской атаки на резиденцию Путина, хотя американская разведка опровергала эти обвинения. Почему в Белом доме пытаются представить Россию спровоцированной стороной, а Украину – виновницей срыва переговоров?

Смотрите, вы сначала сказали Америка, а затем – Белый дом. Но Америка – это не Трамп. Вот принципиальная разница, которую нужно понимать. Американский народ уже продемонстрировал свое негативное отношение к внутренней и внешней политике Трампа на последних промежуточных выборах в Конгресс. Поэтому не следует отождествлять позицию действующей администрации с позицией всей страны.

С января, как я ожидаю, Кушнеру придется рассказывать о своих взглядах уже не только в телевизионных студиях. Его интервью дало демократам много материала для будущих слушаний. По-моему, почти каждое его заявление может стать поводом для серьезного расследования.

Я уже неоднократно говорил о своем отношении к связям Трампа и его окружении с Россией. У меня есть серьезные подозрения в их финансовых интересах, и именно этим я объясняю их поведение. Я считаю, что Конгресс должен выяснить, существовали ли соответствующие финансовые отношения и какими могли быть их масштабы.

С точки зрения Кушнера, Виткоффа или Трампа Путин, по сути, работодатель. Вопрос, который предстоит выяснить Конгрессу, – не только в том, имели ли они бизнес-отношения, но и в том, в каких объемах. Я думаю, что именно этим многое объясняется,

– сказал Каспаров.

Слушайте, что Кушнер говорит об Украине и причинах войны. Я пытаюсь найти хотя бы какое-то принципиальное отличие между его утверждениями и тем, что транслируют российские пропагандисты Соловьев и Симоньян. И не нахожу. Он практически повторяет кремлевские объяснения, не понимая подлинной природы российской злости.

Меня также поражает, что такие люди воспринимают международные переговоры как обычное бизнес-соглашение. Одно дело – заниматься недвижимостью, совсем другое – вести переговоры, касающиеся войны, территорий и безопасности миллионов людей. Кушнер и Виткофф, на мой взгляд, не имеют достаточного понимания масштаба этих вопросов.

Вспомните и историю семьи Кушнеров. Его отец в свое время отбывал наказание в тюрьме, а теперь представляет Соединенные Штаты во Франции как посол, назначенный Трампом. Для меня это еще один пример того, как личные и семейные связи оказывают влияние на кадровые решения действующей администрации.

Особенно показательно восхищение Кушнера Путиным как исторической личностью. Но здесь нужно понимать, что историческое значение может быть совершенно разным. Гитлер и Сталин также стали историческими фигурами, но это вовсе не означает, что их роль была положительной. Они вошли в историю из-за огромного зла, причиненного человечеству.

Путин – историческая фигура, равно как Гитлер и Сталин. Можно упомянуть и Калигулу. Многие исторические фигуры вошли в историю, сотворив немыслимое зло. Вот Путин занимает достойное место в этом ряду,

– подчеркнул российский оппозиционер.

Кушнер же пытается представить Путина большим политиком, с которым якобы очень сложно вести переговоры. И таким образом, он фактически повышает собственный статус. Ведь если ты ведешь переговоры с невероятно сильным и гениальным противником, то сам можешь претендовать на особое признание.

Почему Кушнер назвал Путина гроссмейстером политики?

Сейчас шахматные метафоры очень популярны в западном обществе. Особенно когда кто-то хочет показать, насколько силен и хитер тот или иной политик. В случае Кушнера, по моему мнению, это, прежде всего, попытка продемонстрировать величие Путина и одновременно поднять собственное значение.

Я бы вообще не тратил слишком много времени на это интервью. Все, что можно было понять о подходах Кушнера и Виткоффа, мы уже давно поняли. Значительно интереснее будет то, как изменится ситуация после начала работы нового Конгресса и какие вопросы демократы зададут представителям президентского окружения.

Ждем января, когда демократы начнут расследование. Думаю, Кушнер и Виткофф будут объектами номер один и два. Кушнер в этом интервью просто раскрылся во всей красе. Виткофф хотя бы молчит и не бегает по студиям, а Кушнер не удержался,

– отметил Каспаров.

Но меня гораздо больше волнует поведение генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Он продолжает пытаться сохранить конструкцию, которая, по моему мнению, давно утратила свое первоначальное содержание. Его комплименты Трампа и постоянные попытки убедить европейцев ориентироваться на американского президента вызывают у меня серьезные опасения.

Если произойдет новый военный кризис в Европе, а вероятность такого развития событий растет, я совсем не уверен, что Соединенные Штаты будут непосредственно участвовать в боевых действиях. Напротив, мне кажется очевидно, что Трамп не захочет отдавать соответствующий приказ. Возможно, некоторые решения уже предусмотрены другими военными механизмами, но мы этого не знаем.

Именно поэтому европейцам следует прежде всего рассчитывать на собственные силы. А поведение Рютте создает впечатление, что руководство НАТО до сих пор пытается найти компромисс с Трампом вместо того, чтобы готовиться к реальным угрозам.

Европа больше не может полагаться на старые гарантии НАТО

Кушнер заявил, что Зеленский должен уважительно разговаривать с Трампом, если хочет получить гарантию безопасности для Украины. Как Киеву действовать в ситуации, когда американский президент будет еще два года оставаться у власти?

Никак не маневрировать. Просто игнорировать подобные заявления. Трамп будет оставаться в Белом доме, но его возможности вредить Украине, как мне кажется, уже существенно уменьшились. После начала нового Конгресса они могут сократиться еще больше.

Конечно, ситуация для Украины остается тяжелой, даже критичной. Но она уже совсем не такая, как примерно двадцать месяцев назад, когда Трамп, Вэнс и другие представители его политического движения пытались оказывать максимальное давление на Владимира Зеленского. Оказалось, что у Украины есть собственные возможности влиять на ход событий.

Вдруг выяснилось, что у Украины есть свое бревно карт, причем часто козырное. Украина как выстаивала, так и выстаивает. Поэтому нужно исходить из реальности, а не пытаться приспособиться к каждому новому заявлению Трампа,

– объяснил Каспаров.

Я убежден, что Украине не следует полагаться на абстрактные гарантии НАТО. Безопасность обеспечивают, прежде всего, украинская армия и те союзники, которые непосредственно испытывают российскую угрозу. Речь идет о Польше, странах Балтии, Финляндии и Швеции. Они понимают, что в случае поражения Украины сами окажутся перед более серьезными проблемами.

Все попытки найти решение нынешней ситуации в старых международных механизмах, как мне кажется, обречены. Я говорил об этом еще год назад на конференции в Галифаксе и повторю сейчас. НАТО формально существует, но его главная историческая задача – защита Европы от российской агрессии – оказалась гораздо более сложной для реализации, чем ожидалось.

Пятый год идет полномасштабная война, а если считать с 2014 года, то российская агрессия против Украины продолжается гораздо дольше. В то же время, в НАТО до сих пор возникают дискуссии, можно ли сбивать российские ракеты даже над территорией государств Альянса. Постоянно звучат опасения по поводу возможной эскалации.

НАТО до сих пор не может решить вопрос, сбивать ли российские ракеты над своей территорией. Я уже не говорю об Украине. Над собственной территорией они обсуждают, можно ли сбивать или это будет эскалация. Вот все, что нужно знать об этой организации,

– подчеркнул оппозиционер.

В то же время, я вижу определенные положительные изменения в европейской политике. В Германии все чаще звучат решительные заявления, а Польша и страны Балтии уже давно осознают характер российской угрозы. Однако остается инерция старого мышления, когда любое решение следует согласовывать с Соединенными Штатами.

На недавней конференции в Галифаксе я сказал, что очень сложно найти политика западнее Польши, которая могла бы прямо заявить: Украина должна победить, а Россия – проиграть. На следующий день представитель правительства Нидерландов, отвечающий за вооружение, вспомнил мои слова и публично поддержал именно такую позицию.

Это важный сигнал, ведь появляются политики, готовые прямо говорить о победе Украины. Они понимают, что будущую систему европейской безопасности придется строить иначе.

На той же конференции я разговаривал с представителем Германии. Он объяснял, что страна увеличивает оборонные бюджеты и планирует к 2029-му или не позднее 2030 года подготовиться к возможному военному противостоянию с Россией. Но меня поразила сама постановка вопроса.

Я спросил: вы сказали, что готовитесь к конфронтации с Россией в 2029-2030 годах? Это значит, что вы готовитесь к поражению Украины. Потому что если Украина выиграет войну, никакой войны с Россией быть не может,

– рассказал Каспаров.

Мой собеседник понимал эту логику, но европейским политикам приходится учитывать настроения избирателей. Западнее Польши осознание неизбежности конфронтации с путинской Россией только постепенно формируется. На это влияют и русская пропаганда, и внутриполитические процессы, и будущие выборы.

Наибольшее внимание сейчас нужно уделять Франции. Ведь именно изменения во французской политике могут оказать существенное влияние на возможности Европы продолжать поддержку Украины.

Путин рассчитывает на политический перелом во Франции

Путин постарается использовать ближайшие месяцы, пока Трамп остается в Белом доме и может создавать проблемы Украине. Его план, на мой взгляд, абсолютно понятен: нанести максимальный ущерб украинской инфраструктуре и дождаться выборов во Франции. Наибольшие надежды Кремль связывает с вероятным приходом к власти Марин Ле Пен.

Фридрих Мерц уже показал готовность продолжать помощь Украине. Мне особенно понравилась его жесткая позиция по отношению к странам, которые пытаются блокировать соответствующие решения Европейского Союза. Если отдельные государства не хотят поддерживать совместные решения, тогда можно поднять вопрос и о финансировании самого бюджета ЕС, от которого они в значительной степени зависят.

Поэтому пока Мерц сохраняет значительное влияние на европейские решения, я ожидаю продолжения поддержки Украины. А вот Франция может стать тем фактором, который изменит сложившуюся ситуацию.

Может ли Марин Ле Пен разочаровать Путина? Ведь она уже заявляла, что Кремль не будет определять будущее Франции в НАТО, и не исключала продолжения гуманитарной помощи Украине и обучения украинских военных.

Да, конечно, такая возможность существует. Ле Пен – опытная политика, хорошо понимающая настроения собственного электората. Ее политическая база в значительной степени сформировалась вокруг внутренних французских проблем, поэтому она не может просто строить всю кампанию по отношению к России.

Я вполне допускаю, что Ле Пен может разочаровать Путина. Но риск остается, ведь мы не знаем подлинной глубины его связей с российским руководством. И нужно смотреть не только на ее нынешние заявления, но и на то, какие решения она могла бы принимать, находясь у власти.

Гуманитарная помощь и военная подготовка важны, но для Украины сейчас главным является вопрос масштабного европейского финансирования. Я оцениваю необходимую поддержку примерно в 80 миллиардов долларов в год. Эти деньги нужны для продолжения войны, содержания государственной системы и восстановления инфраструктуры, последовательно разрушаемой Россией.

Ле Пен может разочаровать Путина, но это риск. Мы не знаем глубины ее связей с ним. И заметьте, что нас интересует не гуманитарная помощь, а кредиты Евросоюза. Без примерно 80 миллиардов долларов в год от ЕС Украина просто не устоит. Физически нужны деньги, чтобы продолжать воевать и поддерживать инфраструктуру,

– объяснил Каспаров.

Франция оказывает огромное влияние на европейские финансовые и политические решения. Кроме того, важно учитывать вопросы замороженных российских активов, хранящихся в системе Euroclear. Мы говорим о примерно 210 миллиардах соответствующих активов, и решения по ним также имеют большое значение для Украины.

Поэтому появление во Франции президента с противоречивыми взглядами на российско-украинскую войну может оказаться опасным. Но не нужно заранее считать результаты выборов определенными. Первый тур ожидается в апреле 2027 года, затем последует второй, а политическая ситуация за это время еще может измениться.

У Ле Пена сегодня сильные позиции, однако во французской политике появляются и другие перспективные фигуры. Поэтому я не стал бы сейчас делать окончательные прогнозы относительно победителя. Значительно важнее, что произойдет к весне непосредственно в войне и внутри России.

Я думаю, что Путин все еще надеется на соединение нескольких факторов. Прежде всего, на продолжение разрушения Украины, а также на изменение политического баланса в Европе, когда к власти могут прийти силы, которые будут относиться к российской агрессии гораздо более снисходительно.

Но такие ожидания не могут продолжаться до бесконечности. Российские элиты и население до сих пор рассчитывают, что Путин сможет добиться какого-либо результата. Если этого не произойдет, то его внутреннее положение может существенно ухудшиться.

У них есть всеобщее ощущение, что Путин разрушит Украину, потом придет Ле Пен, появятся другие его союзники в Европе, и вместе с российской военной машиной они все-таки сломают Украину. Но эта надежда имеет исторически ограниченный срок. Путину нужен результат в ближайшие полгода, потому что дальше он начнет сильно терять,

– подчеркнул российский оппозиционер.

Европейские политики готовятся к новой конфронтации с Россией

Может ли экономический кризис в России наступить раньше, чем изменится политическая ситуация во Франции? Ведь российский бюджет на 2027-2029 годы предусматривает огромные расходы на войну. Почему западные политики до сих пор не реагируют на долгосрочные планы Кремля?

Здесь следует различать объективную оценку ситуации и то, что политики называют политической целесообразностью. Большинство европейских руководителей прекрасно видят российские бюджеты и понимают, к чему готовится Путин. Но есть огромная разница между осознанием угрозы и готовностью объяснить ее избирателям.

Особенно это касается стран западнее Польши. На протяжении многих лет традиционные политики убеждали европейцев, что основные проблемы остаются далеко от них – где-нибудь в Африке или Азии. Европа привыкла к относительной стабильности, экономическому росту и ощущению защищенности.

Вспомните модель немецкого процветания, сформировавшуюся по Ангеле Меркель и впоследствии распространившуюся на другие европейские страны. Она опиралась на три основных элемента: дешевый российский газ, американскую систему безопасности, за которую Европе не нужно было полностью платить, и огромный китайский рынок.

Вдруг выяснилось, что с российским газом проблемы за оборону нужно платить, а с китайским рынком тоже возникла напряженность. Традиционный мир, в котором строились все эти политические связи, фактически разрушился. И НАТО оказалось просто бумажкой,

– объяснил Каспаров.

Переход к новой реальности очень болезненный. Он нуждается в политике совершенно иного уровня, готовых прямо говорить со своими обществами о военных угрозах и необходимости увеличения оборонных расходов. Но далеко не все европейские руководители способны на такой разговор.

Поэтому сегодня существует разрыв между пониманием того, что конфронтация с путинской Россией может быть неизбежна и тем, как превратить это понимание в конкретные политические решения. Политики боятся говорить о возможной войне, ведь избиратели могут воспринять такие предупреждения, как нагнетание ситуации.

Я общался в Галифаксе с канадскими военными, связанными с подразделениями Канады в Латвии. И заметил существенное изменение по сравнению с прошлым годом. Они гораздо более реалистично оценивают возможность военного столкновения, в котором Соединенные Штаты могут не принимать непосредственного участия.

В таких условиях решение придется принимать самостоятельно. Я даже почувствовал, что часть военных уже психологически готовится к такой ответственности. Они понимают, что в случае серьезной российской провокации могут оказаться перед необходимостью вступить в военное противостояние.

Никто не хочет говорить об этом публично. Но осознание того, что Путин не намерен добровольно останавливать свою агрессивную политику, постепенно распространяется среди западных военных и политических элит.

Понимание того, что конфронтация с путинской Россией, вероятнее всего военная, может быть неизбежна, уже есть. Вопрос в том, как это объяснить избирателям. И, возможно, для этого Европе просто нужны другие политики.

– отметил Каспаров.

Россия может попытаться проверить пятую статью НАТО

После сообщений о падении российских ракет в Польше и новых угроз Эстонии со стороны Москвы возникает вопрос о готовности НАТО к прямому столкновению. Что может удержать Путина от провокации против одного из государств Альянса уже сейчас?

Я думаю, что провокации будут усиливаться. Они уже проходят постоянно – в воздухе, на море, в киберпространстве. Россия пытается проверять реакцию западных стран разными способами, но здесь важно различать отдельные инциденты и непосредственное нарушение государственной границы военными силами.

Конкретно переход границы страны НАТО может стать принципиальным моментом. Я давно полагаю, что Путин не отказался от такого сценария. Его цель будет не обязательно в масштабном захвате территории, а в демонстрации того, что Альянс не способен выполнять свои обязательства по безопасности.

Переход границы любого государства НАТО, не вызовущего однозначного ответа всей организации, будет означать только одно: этой организации нет. Путин хочет зафиксировать смерть НАТО уже не просто политически, а фактически,

– подчеркнул Каспаров.

Любопытно, что Кушнер в своем интервью также обратил внимание на трактовку пятой статьи Североатлантического договора. Она предусматривает, что союзники будут реагировать на нападение на одно из государств в соответствии с мерами, которые каждое из них сочтет необходимыми. И это не обязательно означает автоматическое прямое участие всех стран в боевых действиях.

Кушнер пытается использовать такую трактовку для объяснения, почему гарантии НАТО вроде бы не могут быть достаточными для Украины. Но эта логика применима и к самим европейским государствам Альянса, если Соединенные Штаты решат не вступать в войну.

Когда НАТО создавали в 1949 году, подобных сомнений практически не возникало. Американские войска находились в Европе и все понимали, что советское нападение на Западную Германию будет означать непосредственное столкновение с Соединенными Штатами. Именно на этом основывалось сдерживание.

Сегодня ситуация другая. У НАТО есть американское военное командование, существуют разные планы реагирования на возможную агрессию. Например, командующий силами НАТО генерал Алексус Гринкевич рассказывал о стратегии, предусматривающей скорый ответ на нападение, в том числе удары по военным объектам на территории России.

Но одно дело – разработанная стратегия, совсем другое – ее практическое применение. Должен ли американский генерал в критический момент ждать приказа из Вашингтона? Может ли соответствующее разрешение уже существовать? Мы не знаем. И я не уверен, что Путин знает ответы на эти вопросы.

Однако даже если предположить, что Трамп не разрешит американским войскам вступить в бой, остаются другие государства. В Эстонии находятся британские военные, в Латвии – канадские. Есть Польша, Финляндия и другие страны, непосредственно испытывающие российскую угрозу.

Хорошо, допустим, Америка промолчала. А что делать британские войска в Эстонии, канадская бригада в Латвии, поляки, финны? Вот здесь для Путина начинается гадание на кофейной гуще. Он прекрасно понимает, что его армия сегодня гораздо слабее, чем раньше.

– объяснил оппозиционер.

Пока Россия ведет полномасштабную войну против Украины, у нее нет достаточно ресурсов для большой операции с целью захвата Таллинна. А вот для ограниченной провокации силы могут найтись. Однако результат такого шага будет зависеть от реакции европейских союзников.

Если ответ окажется решительным, последствия для Путина могут быть очень серьезными. Вместо демонстрации слабости НАТО он может спровоцировать военные действия, к которым Россия сейчас не готова. Кремль должен учитывать не только возможности своих войск, но и потенциальные действия Польши, Финляндии и других государств.

У Путина остается ядерный аргумент, но и здесь есть ограничения. Китай неоднократно выступал против применения ядерного оружия и Москва вынуждена учитывать позицию Си Цзиньпина. Поэтому даже попытка ядерного шантажа не гарантирует Кремлю желаемый результат.

Я убежден, что восточноевропейские государства будут сопротивляться российской агрессии. Относительно британцев и канадцев у меня тоже есть интуитивное ощущение, что они не останутся в стороне. Но хочу подчеркнуть: это моя оценка, а не информация о каких-то конкретных решениях правительств.

Путину очень заманчиво зайти, немного повоевать, показать, что НАТО нет и вернуться назад. Но последствия могут быть катастрофическими. Именно поэтому он сейчас и просчитывает: решаться или нет,

– сказал Каспаров.

Китай использует Путина в собственных интересах

На саммите в Шэньчжэне 18 – 19 ноября Си Цзиньпин уделил Трампу гораздо больше протокольного внимания, чем Путину. Как Китай использует российский диктатор в отношениях с Соединенными Штатами?

Так же, как используют сильную карту в колоде. Си Цзиньпин сейчас сам раздает карты, определяет правила игры и пытается извлечь максимальную выгоду. Путин, возможно, остается одной из важнейших карт в его руках, но в этой системе он лишь подручен китайскому лидеру.

На мой взгляд, сегодняшняя путинская Россия фактически стала вассалом Китая. И если бы Пекин действительно захотел прекратить войну против Украины, он имел достаточно рычагов, чтобы заставить Москву изменить свое поведение. Но Китаю эта война выгодна, ведь она увеличивает возможности Си Цзиньпина в торговле с Соединенными Штатами и другими западными государствами.

Сегодняшняя путинская Россия является вассалом Китая. Если бы Китай хотел закончить войну, она закончилась бы завтра. Но Китаю эта война нужна, потому что она повышает возможности Си Цзиньпина торговаться с Трампом и всем западным миром.

– подчеркнул Каспаров.

Саммит в Шэньчжэне очень хорошо продемонстрировал соотношение сил. Для Си Цзиньпина это был огромный внешнеполитический и внутриполитический успех. Он принимал гостей на собственной территории, определял формат встреч и показывал, что именно Китай играет главную роль.

В то же время визит Трампа я оцениваю как серьезную неудачу для Соединенных Штатов. Американский президент снова продемонстрировал готовность искать личные выгоды и политические дивиденды. У меня также есть вопросы относительно того, какие экономические договоренности могли заключать люди из его окружения вне публичной части переговоров.

В частности, меня беспокоит ситуация вокруг NVIDIA и торговли высокотехнологичными чипами, которые могут попадать в китайский военный сектор. Я подозреваю, что в этих вопросах американская администрация могла руководствоваться интересами, не всегда совпадающими с национальными интересами США. Но масштаб и характер возможных договоренностей еще предстоит выяснить.

А теперь посмотрите на Путина. С точки зрения протокола его поставили в гораздо менее выгодное положение, чем Трампа. Но я убежден, что российский диктатор согласился на это сознательно, ведь для него важнее был сам факт участия в трехсторонней встрече.

Российская пропаганда не будет показывать зрителям все неловкие протокольные детали. Она будет демонстрировать одну картинку: Путин сидит за столом с руководителями США и Китая, якобы на равных решая мировые вопросы. Конкретно это необходимо для поддержания его статуса в очах русской бюрократии и элит.

Путин готов вытерпеть любое унижение ради этого фото. Для него главным был стол на троих. Он показывает своей бюрократии: я сильный, я решаю мировые вопросы вместе с главными лидерами планеты. Все остальное его не волнует,

– объяснил российский оппозиционер.

Кроме того, Путин понимает, сколь важно сохранять поддержку Пекина. Пока Китай стоит за Россией, у Кремля есть возможность продолжать войну. А без этой войны власть самого Путина, на мой взгляд, может очень быстро потерять свою основу.

Война уже стала частью его политической легитимности. Он построил вокруг нее всю систему удержания власти, потому добровольно отказаться от конфронтации не может. Даже если появятся временные договоренности о прекращении огня, я считаю их маловероятными и не ожидаю, что они будут означать настоящее завершение российской агрессии.

Пока Путин у власти, война будет продолжаться. Война против Украины как часть войны против всего свободного мира для него жизненно необходима. Она уже настолько вросла в его систему власти, что прекращение войны для него практически невозможно,

– убежден Каспаров.

Возможное соглашение с российскими активами вызывает подозрения

Близкий к Трампу миллиардер Тодд Боэли, по сообщениям, может получить зарубежные активы "Лукойла" в рамках сделки на 16 миллиардов долларов, использовав замороженные средства. Значит ли это, что США ужесточают контроль над российскими энергетическими активами?

Опять же, я бы не говорил об Америке как государстве. Речь идет о людях из окружения Трампа. И, по-моему, это может быть частью тех экономических договоренностей, которые Кушнер и Виткофф обсуждали во время своих контактов.

Нужно, прежде всего, разобраться со структурой собственности. Если активы переходят под контроль американских инвесторов, это может создать возможности для их выведения из-под санкций. Но кто на самом деле будет контролировать эти предприятия и получать конечную прибыль?

Я думаю, что в такой сделке может быть не просто двойное, а многослойное дно. Необходимо выяснить, что останется от активов "Лукойла", кто станет их владельцем и какие экономические интересы стоят за соответствующими решениями.

Надо разбираться, кто наконец окажется главным бенефициаром. Думаю, там будет много вопросов. И именно об этом, по-моему, будут говорить в Конгрессе США. От этого соглашения идет очень сильный запах коррупции, но нужно дождаться расследований и слушаний,

– отметил Каспаров.

Я не думаю, что сейчас следует делать окончательные выводы по поводу последствий этого возможного соглашения. Но ее обстоятельства точно заслуживают проверки со стороны американских законодателей. После начала работы нового Конгресса, как я надеюсь, подобные вопросы станут предметом более серьезного внимания.

Украина стала технологическим партнером Запада

Силы обороны Украины наносят удары по Крымскому мосту, российским НПЗ и другим объектам вдали от фронта. Должна ли Украина отказаться от ограничений по военным целям, в частности самого Путина?

Вопрос выбора конкретных целей я оставляю военным. Я не знаю всех обстоятельств планирования сделок, стоимости средств поражения и их военной целесообразности. Но с политической точки зрения считаю, что у Украины должна быть возможность полноценно защищаться во время войны.

Насколько я вижу, украинские военные сейчас достаточно эффективно используют свои средства. Экономический ущерб для России значительный, а география украинских операций постоянно расширяется. Но есть еще один результат, который я считаю не менее важным, чем непосредственные потери российской экономики.

Украина приобрела уважение западного мира как высокотехнологичное государство. Я особенно почувствовал это во время недавней конференции по безопасности в канадском Галифаксе. Там традиционно принимают участие крупные украинские делегации, но в этом году украинское присутствие было особенно заметно.

Самое важное, что Украина была представлена не только политиками и военными, но и производителями современного вооружения. К примеру, была компания Fire Point, выступала Ирина Терех. Также были представители команд, создающих украинские морские дроны.

Мне даже дали возможность немного поработать с одним из дронов. По иронии судьбы, это произошло в тот же день, когда появились сообщения о поражении российского "Меркурия". Конечно, я к этой операции никакого отношения не имел. Но она очень хорошо продемонстрировала, почему отношение к Украине меняется.

Это уже не снисходительное отношение: вы жертвы, вам нужно помогать. Сейчас это партнерство. Когда крупные канадские бизнесмены, руководители компаний и генералы говорят с украинскими разработчиками, они говорят с ними на равных. Украина стала реальным технологическим лидером свободного мира в производстве новых видов вооружения,

– подчеркнул Каспаров.

Конечно, от международного признания до победы в войне еще предстоит пройти значительный путь. В первую очередь необходимо масштабировать производство. Если сегодня речь идет о нескольких миллионах дронов в год, то для будущих нужд нужно довести эти объемы до 10 – 15 миллионов. А это требует больших финансовых ресурсов.

Но понимание того, что Украина является одним из важнейших факторов безопасности Запада, уже сформировалось. Речь идет не только о нынешней войне против России, но и о будущих вызовах, в частности, возможном противостоянии с Китаем. Украинские технологии и боевой опыт могут быть чрезвычайно важны для западных союзников.

Украина завоевала это место огромной ценой и продолжает ее платить. Но теперь у нее есть совсем другие возможности для сотрудничества со своими партнерами. И это позволяет ставить более амбициозные задачи.

Очень показательной стала операция против Крымского моста. Вспомните, что ранее одним из неофициальных аргументов против передачи Украине ракет Taurus было утверждение, что крылатыми ракетами практически невозможно разрушить столь сложную конструкцию. Мол, для этого нужно баллистическое оружие, которого у европейских союзников нет.

Украина продемонстрировала, что современные технологии позволяют проводить очень точные и сложные операции. Сочетание различных систем, преодоление российской обороны и точность поражения показали новый уровень украинских военных возможностей.

Уровень операции был феноменальным. Оказалось, что можно очень точно попасть, используя разные системы, преодолеть оборону и добиться результата. Украина фактически разрушила это технологическое табу,

– объяснил российский оппозиционер.

Меня даже поразила реакция российских провоенных блоггеров. Часть фактически признала высокий уровень украинской операции и сравнивала его с действиями российского командования. Особенно на фоне того, что русская армия продолжает атаковать гражданские объекты в Украине.

Поэтому я убежден, что технологические возможности Украины вместе с поддержкой западных партнеров позволят проводить все более сложные операции. И Путин, как мне кажется, уже начинает осознавать, насколько сильно изменилось соотношение технологических возможностей.

Путин не остановит войну из-за экономических проблем

Путин видит украинские удары по российским объектам, но продолжает демонстрировать уверенность в своей силе. Как вы считаете, что он действительно чувствует?

Я не знаю. Я не психолог и не хочу делать вид, что могу точно объяснить внутренние переживания диктатора. Но понимаю другое: Путин не видит себе возможности добровольно прекратить войну. Вся его система удержания власти построена на постоянной конфронтации.

К 10 декабря у него, насколько я знаю, запланирована очередная "прямая линия". Думаю, там снова будет несколько часов нескончаемых заявлений и объяснений. Возможно, среди всего этого мы сможем найти отдельные намеки на то, как Путин оценивает нынешнюю ситуацию.

У него нет другого выхода – он будет воевать до конца. Вся его концепция удержания власти базируется на конфронтации со всем миром. Поэтому не нужно рассчитывать, что объективные обстоятельства сами по себе заставят его остановиться,

– сказал Каспаров.

Даже накапливающиеся в России экономические проблемы не обязательно приведут к прекращению агрессии. Путин может продолжать войну, несмотря на ухудшение экономической ситуации, если сочтет, что именно от этого зависит сохранение его власти.

Меня, кстати, удивило недавнее интервью Анатолия Чубайса, начавшего рассказывать, насколько хорошо обстоит дело в российской экономике. Создается впечатление, что он пытается вновь вернуться в круг людей, приверженных Кремлю.

Но независимо от подобных заявлений следует понимать, что Путин не собирается добровольно завершать войну. И рассчитывать только на экономическое истощение России как на гарантированный механизм прекращения боевых действий я бы не стал.

Решающий срок для Кремля истекает до июня 2027 года.

Что может стать последней каплей для оцепления Путина и российских силовиков? В каких обстоятельствах они могут решить, что для собственного выживания необходимо отстранить диктатора от власти?

Я не могу назвать конкретный момент, когда это может произойти. Но понятно, что идеальным результатом было бы возвращение украинского флага в Севастополь. На мой взгляд, такое событие означало бы завершение политической жизни Путина и могло бы иметь для него значительно более тяжелые последствия.

Если украинским военным удастся окончательно вывести из строя железнодорожную часть Керченского моста, это станет еще одним сильнейшим ударом по его позициям. Я думаю, что в определенных кругах российской элиты уже начинают задумываться о возможных последствиях дальнейших неудач Кремля.

Идеальным является украинский флаг в Севастополе. Это завершает и политическую, и биологическую жизнь Путина. Если удастся добить еще и железнодорожную часть Керченского моста, это будет еще один гвоздь в крышку его гроба,

– считает Каспаров.

Возвращаясь к началу нашего разговора, я думаю, что у Путина остается около полугода, чтобы попытаться переломить ситуацию. Если читать даже российские провоенные ресурсы, то можно увидеть, что там до сих пор верят в возможность определенного перелома. Но расчет уже не сводится к победе прямо на поле боя.

Насколько я понимаю настроения этих людей, они отдают себе отчет, что одержать решающую военную победу над Украиной Россия уже не может. Поэтому Кремль делает ставку на другой сценарий – комплексное политическое, экономическое и психологическое давление.

В первую очередь речь идет о продолжении массированных атак по украинской энергетике, водоснабжению, электросетям и системам отопления. Россия попытается использовать зимний период, чтобы создать максимально тяжелые условия для украинского населения и усилить давление на украинское государство.

Второй важный элемент – ожидание политических перемен в Европе. Кремль надеется, что французские выборы приведут к ослаблению европейской поддержки Украины. Параллельно Россия продолжит гибридные операции, диверсии и информационные кампании, направленные на разрушение единства западных стран.

Этот сценарий гораздо ближе к мышлению Путина как выходца из КГБ, чем классическая военная стратегия. Он рассчитывает не столько победить украинскую армию в прямом противостоянии, сколько одновременно разрушить украинскую инфраструктуру, истощить общество и дождаться выгодных политических изменений за рубежом.

Но возможности для реализации такого плана ограничены во времени. Кремлю необходимо получить результат до завершения французского избирательного цикла, когда станет ясно, оправдались ли его политические надежды. Если это не произойдет, внутренние проблемы российского режима могут значительно усугубиться.

Если до июня следующего года Путин не добьется решающего перелома – политического, морально-политического и экономического разрушения Украины, – можно будет сказать, что война для него объективно проиграна,

– подытожил Каспаров.

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