Путин может превратить Беларусь в военный плацдарм

"...Минск готов разместить на территории страны "все вооруженные силы со всеми видами вооружений" России, если это потребуется для безопасности Беларуси и РФ. Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Перевожу на нормальный. Кремлевское мудило... угрожает использовать Беларусь для дальнейшего давления на Украину. В том числе, с использованием военной силы…

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Это он так типа намекает "сдавайтесь по-хорошему"... через минского психа…

Я сильно сомневаюсь, что он на это решиться… По крайней мере, если бы он это задумал в реальности, то псих, считающий себя "президентом Беларуси", об этом не варнякал бы на каждом углу… Но, если кремлевскому обнуленному старцу... таки неймется... он может попробовать превратить Беларусь в некий военный плацдарм…

Однако этому мелкому плешивому долб*ящеру из кремлевского бункера всегда надо помнить, что за каждым действием следуют соответствующие последствия…

Начиная осенью 2013-го года провоцировать "массовые беспорядки" в центре Киева, орковские специальные службы и в страшном сне не догадывались чем все это закончится… Они просто хотели откусить Крым и 8 областей Юго-Востока, при благоприятном раскладе и всю Украину…

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Они никак не могли учитывать... ни Турчинова с его готовностью подхватить и удержать вертикаль власти в самый критический для Украины момент, ни рукожопость своих исполнителей на Донбассе и как следствие – малазийский "Боинг", остановивший по сути массированное вторжение, ни высокий уровень готовности к сопротивлению значительной части украинского общества, которое окончательно похоронило все надежды на "раздел Украины"…

Если бы они знали, что результатом той осенней 2013-го года левочкиной возни на Майдане станет не развал Украины, а появление на свет божий "анти-России", они бы даже не затевались... со всем этим…

Вот сейчас они пытаются с помощью нового белорусского пожара... потушить старый украинский... Но они не учитывают, что следствием этого может стать возникновение, причем "сразу за Смоленском", еще одной нифига не предвиденной и не запланированной "хунты"…

А две "хунты" – это вам не одна "хунта"… Цепная реакция для Кремля может стать фатальной… Если, конечно, "просто добавить воды"...