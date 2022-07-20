"Психопат с признаками садиста": психиатр из США проанализировал серьезность ядерных угроз путина

российский диктатор Владимир Путин не устает угрожать цивилизованному миру ядерным оружием. Теперь все и думают, осталась ли в его голове хоть капля здравого смысла.

Американский психиатр Джеймс Феллон долго наблюдает за владимиром путиным. Вывод специалиста вряд ли кого-то удивит – российский диктатор помешан и не имеет ни малейшего представления о реальности.

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Психиатр дал оценку путину

Храбрые воины ВСУ наносят безумные удары по логистическому обеспечению врага. Цель Украины – вернуть контроль над всеми территориями, включая Крым. Существует вероятность, что когда все планы и "достижения" оккупантов потерпят крах, сумасшедший пути решит идти в ва-банк и начнет играть с ядерной кнопкой.

По мнению профессора Калифорнийского университета Джеймса Феллона, путин – вполне типичный психопат, который начал терять контроль над собой. российский диктатор действительно может идти на радикальные шаги, если его планы начнут разваливаться.

На мой взгляд, у путина действительно были важные предпосылки для развития так называемых расстройств личности кластера B — наиболее опасных, включая психопатию и нарциссическое расстройство личности,

– сказал Феллон.

Он рассказал, что психопаты пытаются выглядеть как обычные люди, но у них нет эмоциональной эмпатии, они манипуляторы, эгоисты, не чувствуют сожаления, раскаяния или вины. Еще одна черта психопатов по типу путина – они никогда не сомневаются в правильности своих поступков и принятых решений.

путин и подобные ему умеют считывать чужие эмоции, проявлять страхи и слабости и манипулировать ими для получения удовольствия от контроля. Для обнаружения слабых мест жертвы психопат может ждать годами.

"У путина есть все качества, по которым можно отнести его не только к психопатам за Клекли, но и к злокачественным нарциссам. Есть в нем и черты садиста, судя по недавнему поведению. Неизвестно, насколько выражены, но этого достаточно, чтобы поместить его в темную триаду. Хуже просто не бывает. Однако уровень интеллекта позволяет казаться нормальным", – добавил Феллон.

путин твердо убежден, что имеет право вершить судьбы людей, в его голове есть для этого некое "логическое" обоснование. Именно поэтому любые переговоры с ним и обвинения в преступлениях просто бесполезны.

Что касается ядерного оружия, то эту угрозу следует рассматривать. путин переоценил свои силы и приближается к фиаско, также видно, что он теряет контроль над собой. Украина показала ему, что его могущество было мнимым, поэтому он будет повышать ставки.

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