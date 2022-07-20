Американський психіатр Джеймс Феллон довго спостерігає за владіміром путіним. Висновок спеціаліста навряд чи когось здивує – російський диктатор схиблений та не має жодного уявлення про реальність.

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Психіатр дав оцінку путіну

Хоробрі воїни ЗСУ та завдають шалених ударів по логістичному забезпеченню ворога. Мета України – повернути контроль над всіма територіями, включно із Кримом. Існує ймовірність, що коли усі плани та "досягнення" окупантів зазнають краху, божевільний путін вирішить йти у ва-банк та почне гратися з ядерною кнопкою.

На думку професора Каліфорнійського університету Джеймса Феллона, путін – цілком типовий психопат, який почав втрачати контроль над собою. російський диктатор справді може йти на радикальні кроки, якщо його задуми почнуть розвалюватися.

На мій погляд, у Путіна справді були важливі передумови для розвитку так званих розладів особистості кластера B — найнебезпечніших, включаючи психопатію та нарцисичний розлад особистості,

– сказав Феллон.

Він розповів, що психопати намагаються виглядати як звичайні люди, але в них немає емоційної емпатії, вони маніпулятори, егоїсти, не відчувають жалю, каяття чи провини. Ще одна риса психопатів не кшталт путіна – вони ніколи не сумніваються у правильності своїх вчинків та прийнятих рішень.

путін та подібні йому вміють зчитувати чужі емоції, виявляти страхи і слабкості та маніпулювати ними для отримання насолоди від контролю. Задля виявлення слабких місць жертви психопат може чекати роками.

"У путіна є всі якості, за якими можна віднести його не лише до психопатів за Клеклі, а й до злоякісних нарцисів. Є в ньому і риси садиста, судячи з недавньої поведінки. Невідомо, наскільки виражені, але цього достатньо, щоб помістити його в темну тріаду. Гірше просто не буває. Проте рівень інтелекту дозволяє здаватися нормальним", – додав Феллон.

путін твердо переконаний, що має право вершити долі людей, у його голові є для цього якесь "логічне" обгрунтування. Саме тому будь-які переговори з ним та звинувачення у злочинах просто марні.

Що стосується ядерної зброї, то цю загрозу варто розглядати. путін переоцінив свої сили та наближається до фіаско, також видно, що він втрачає контроль над собою. Україна показала йому, що його могутність була уявною, тому він буде підвищувати ставки.

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