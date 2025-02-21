Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что кремлевский диктатор сейчас может испытывать головокружение от такого успеха. Однако эта эйфория в конце концов может погубить его.

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Следующие шаги Путина

Игорь Рейтерович отметил, что факт переговоров с Соединенными Штатами Америки позволяет Кремлю представлять, что там вроде бы имеют право активно озвучивать свои требования.

Я думаю, что непременно наступит момент, когда Путин попытается прямо бросить Трампа. Вот именно бросить и президент США будет вынужден как-то на это реагировать. Проглотить не получится, ведь Трамп очень обострил ситуацию относительно переговоров,

– подчеркнул он.

Ослабление санкций для России

По мнению политолога, несмотря на диалог администрации США с Россией, пока никому неизвестно, какие реальные намерения у Трампа.

Соединенные Штаты Америки не отменили санкции против России и не прекратили военные поставки Украине,

– сказал Игорь Рейтерович.

В США рассматривают вероятность ослабления ограничений для страны-агрессора, однако, по его мнению, это будет работать в формате "кнут и пряник". Если война закончится и будут подписаны документы, тогда, возможно, Россия получит какие-то смягчения по санкциям.

Сейчас же, кроме встречи и обещаний, Россия, вероятно, ничего не получила.

Отметим, госсекретарь США Марко Рубио после встречи с российскими представителями в Эр-Рияде заявил о "невероятных возможностях для партнерства", но впоследствии уверял европейских союзников, что это лишь первый шаг для проверки намерений Кремля. Он также пояснил, что переговоры касались в основном двусторонних вопросов США и России, в частности ограничений по посольствам, и заверил союзников в дальнейшей координации.