Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зазначивши, що кремлівський диктатор зараз може відчувати запаморочення від такого успіху. Однак ця ейфорія врешті-решт може погубити його.

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Наступні кроки Путіна

Ігор Рейтерович зауважив, що факт перемовин зі Сполученими Штатами Америки дозволяє Кремлю уявляти, що там начебто мають право активно озвучувати свої вимоги.

Я думаю, що неодмінно настане момент, коли Путін спробує прямо кинути Трампа. От саме кинути й президент США буде змушений якось на це реагувати. Проковтнути не вийде, адже Трамп дуже загострив ситуацію щодо перемовин,

– наголосив він.

Послаблення санкцій для Росії

На думку політолога, попри діалог адміністрації США із Росією, поки нікому невідомо, які реальні наміри у Трампа.

Сполучені Штати Америки не скасували санкції проти Росії та не припинили військове постачання Україні,

– сказав Ігор Рейтерович.

У США розглядають ймовірність послаблення обмежень для країни-агресорки, проте, на його думку, це працюватиме у форматі "батіг та пряник". Якщо війна закінчиться і будуть підписані документи, тоді, можливо, Росія отримає якісь пом'якшення щодо санкцій.

Зараз же, окрім зустрічі та обіцянок, Росія, ймовірно, нічого не отримала.

Зазначимо, держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі з російськими представниками в Ер-Ріяді заявив про "неймовірні можливості для партнерства", але згодом запевняв європейських союзників, що це лише перший крок для перевірки намірів Кремля. Він також пояснив, що переговори стосувалися здебільшого двосторонніх питань США та Росії, зокрема обмежень щодо посольств, і запевнив союзників у подальшій координації.