В американской разведке считают, что Путин может использовать помощь администрации Байдена Украине как повод для вмешательства России в политику штатов. Поддержка украинского сопротивления Западом может восприниматься Путиным как прямое оскорбление.

Американские спецслужбы пока не нашли подтверждений тому, что глава Кремля планирует мероприятия, подобные тем, которые Россия предпринимала на выборах 2016 и 2020 годов, направленных на поддержку Трампа. Однако, учитывая антипатию Путина к Западу и его неоднократные "нападки" на Украину, вмешательство России в очередные выборы в США может быть вполне вероятной целью тирана.

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Поддержка Украины – прямое оскорбление Путина

В разведке отмечают, что напряжение в отношениях между Вашингтоном и Москвой достигло уровня, невиданного со времен окончания холодной войны. Белый дом продолжает увеличивать военную помощь Украине, оказывающей решительное влияние на российские силы. США помогли ввести глобальные санкции, нанесшие непоправимый ущерб российской экономике, и Путин мог воспринять это как прямое оскорбление.

Почти неуверенно, истощенные российские силы после атаки на Украину усилят свою гибридную тактику, чтобы посеять хаос против нас и других стран-союзников.

– считает глава Альянса по обеспечению демократии (ASD) Дэвид Сальво.

Кстати, для США не секрет, что Россия часто пыталась распространять дезинформацию и прокремлевские нарративы, использовала кибератаки для подрыва Западных правительств и пыталась вмешаться в демократические выборы в других государствах.

Отмечается, что сейчас высокопоставленные представители разведки США разрабатывают план создания нового института – центра, уполномоченного Конгрессом, который сосредоточится на противодействии кампаниям иностранного влияния в США, в частности со стороны России и Китая.

Обратите внимание – Фейгин считает, что у Запада есть план уничтожения путинского режима: смотрите видео