Американські спецслужби поки не знайшли підтверджень того, що очільник Кремля планує заходи, подібні до тих, яких Росія вживала на виборах 2016 і 2020 років, спрямованих на підтримку Трампа. Однак з огляду на антипатію Путіна до Заходу і його неодноразові "нападки" на Україну, втручання Росії у чергові вибори у США може бути цілком ймовірною ціллю тирана.

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Підтримка України – пряма образа Путіна

У розвідці зазначають, що напруга у відносинах між Вашингтоном і Москвою досягла рівня, небаченого з часів закінчення холодної війни. Білий дім продовжує збільшувати військову допомогу Україні, яка чинить рішучий опір російським силам. США допомогли ввести глобальні санкції, що завдали непоправної шкоди російській економіці, і Путін міг сприйняти це, як пряму образу.

Майже непевно, виснажені російські сили після атаки на Україну підсилять свою гібридну тактику, щоб посіяти хаос проти нас та решти країн-союзників,

– вважає очільник Альянсу з забезпечення демократії (ASD) Девід Сальво.

До слова, для США не секрет, що Росія часто намагалась поширювати дезінформацію і прокремлівські наративи, використовувала кібератаки для підриву Західних урядів та намагалась втрутитись у демократичні вибори в інших державах.

Зазначається, що наразі високопоставлені представники розвідки США розробляють план створення нової інституції – центру, уповноваженого Конгресом, який зосередиться на протидії кампаніям іноземного впливу у США, зокрема з боку Росії та Китаю.

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