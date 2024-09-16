Путин и ему подобные могут разделить мир и съесть как пирог, – Зеленский

Владимир Зеленский рассказал, при каком условии Путин и ему подобные могут разделить мир. Ведь "война изменила всех нас".

Украинский президент в интервью CNN сказал, что самое важное, по его мнению, чтобы эта война могла изменить Европу и мир.

Смотрите также Путин – настоящий психопат: американский адвокат назвал основные особенности его поведения

Зеленский объяснил, как не допустить разделения мира

Владимир Зеленский объяснил, что некоторые коллеги в Европе думают, что война далеко. Однако на самом деле это не так.

Они должны понимать, что война близко. Иначе, если она не изменит Европу и мир, если мир этого не поймет – что мы должны жить в единстве – в противном случае Путин или ему подобные, вы знаете их, могут разделить мир и съесть его части как пирог,

– заявил Зеленский.

Президент Украины добавил, что нам нужно это единство. Владимир Зеленский объяснил, что надеется, что эта война изменила сознание людей, и изменила сознание лидеров мировых стран.

Также украинский лидер объяснял, что Путин не хочет останавливать войну. Российский диктатор иногда играет для некоторых лидеров, которые ждут от диктатора каких-то эмоций, хотят услышать что-то о мире.