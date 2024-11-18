Какую роковую ошибку в отношении Трампа может совершить Путин

Российский диктатор Владимир Путин привык строить диалог с другими лидерами с позиции силы. Однако он совершит роковую ошибку, если начнет давить на избранного президента США Дональда Трампа.

Республиканец из хорошего "полицейского" может превратиться в злого, но это выгодно Украине. Понимает ли это Путин – кто знает, надо время. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог и президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной.

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В чем сила, но и одновременно слабость Путина

По словам политолога, если Путин заходит условно с сильной позиции, то нет никакого смысла говорить с ним и продавливать свой вариант. Он будет приходить и давить на собеседников. Возможно, в этом есть его сила, а, возможно, и слабость.

Я очень хотел бы, чтобы он начал давить на Трампа. Глядя на него и представляя его психотип, это было бы полезно для нас. Я называю это "окном возможностей",

– отметил Лесной.

Трамп из хорошего "полицейского" может превратиться в злого, но такой сценарий только на пользу Украине. Понимает ли это Путин, или ошибется еще раз – посмотрим.

Обратите внимание! Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко также считает, что Путин привык действовать с позиции силы. Сейчас диктатор пытается создать давление на Украину через другие страны, чтобы заставить ее идти на уступки.

Пока логика событий главы Кремля и его высказывания на разных площадках свидетельствуют о том, что он считает себя сильным. Это, как отметил Олег Лесной, дарит надежду на то, что Путин обязательно совершит ошибку.