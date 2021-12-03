Путин может уйти из власти еще до 2024 года, – российский журналист

Владимир Путин до сих пор держит интригу, будет ли баллотироваться на следующий президентский срок. Однако россияне предполагают, что он покинет президентское кресло еще до 2024 года.

Такое мнение высказал в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале корреспондент "Эхо Москвы" в Украине Сакен Аймурзаев. По его словам, Путин уйдет, но оставит всю систему.

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"Это может быть даже раньше 2024 года. Путин недавно сказал, что у него есть право переизбираться и он еще не знает, уйдет ли. Он до последнего дня будет держать интригу", – заверил Аймурзаев.

Все чаще говорят, что к 2024 году вся структура будет готова. В 2024 году это может уже реализоваться де-юре, но все произойдет чуть раньше,

– добавил журналист.

Что оставит после себя Путин

Аймурзаев подчеркнул, что главный вопрос в том, как Путин уйдет.

"Россияне предполагают, что это будет добровольно, но подконтрольно. Так что система полностью будет существовать", – отметил он.

По его словам, все чаще называют имя премьер-министра Михаила Мишустина как технического главы государства. "Другая идея – силового блока, приход Николая Патрушева или кого-то из чистых КГБшников", – добавил журналист.

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