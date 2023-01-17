Мол, Североатлантический альянс угрожает суверенитету России, поэтому нужно мобилизовать все ресурсы, чтобы якобы дать отпор врагу. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Зачем Путину заявление о войне с НАТО

Таким образом, Владимир Путин сделает "анонс" тотальной мобилизации в России. Впрочем, мобилизация продолжается там с сентября. Хотя россияне и называют ее якобы "частичной", но она имеет все признаки общей мобилизации.

Пожалуй, сейчас уже начнут называть все своими именами и эту "специальную военную операцию" Путин в конце концов назовет войной против Украины. Хотя, вероятно, будут говорить не против Украины, а против НАТО,

– предположил военно-политический обозреватель.

В то же время для Североатлантического союза важны законность и исполнение уставов. А в уставах четко прописано, если будет угроза военного вторжения на территорию страны-члена НАТО, будет активирована 5 статья о коллективной безопасности.

Коваленко предположил о чем будет говорить Путин в обращении к россиянам: смотрите видео

Что это изменит для Украины

Коваленко отметил, что для нашего государства это мало что меняет, поскольку мобилизация в России продолжается уже не один месяц. Так что сейчас Путин может разве иначе ее назвать.

Глобально на тактическую и стратегическую ситуацию в зоне боевых действий она (мобилизация – 24 Канал) не оказала бы влияния,

– сказал военно-политический обозреватель.

Так, после объявления о мобилизации 300 тысяч россиян каких-либо значительных стратегических или тактических побед у России не было. Более того, оккупанты потеряли контроль над правобережной частью Херсонщины и Николаевщины.

Впрочем, несмотря на то, что новая волна мобилизации не будет иметь критического значения, Украина все равно нуждается в большем количестве вооружения от наших партнеров. Ведь нужно будет ликвидировать большее количество россиян.

О чем еще может говорить Путин в обращении

Обращение российского диктатора к своему населению уже не раз переносилось. По мнению политолога Валерия Дымова, в Кремле пытаются привязать его к какой-то сакральной дате или какой-то якобы тактической победе россиян в войне против Украины.

Дымов предположил, что глава Кремля будет говорить об уже привычных для него вещах. А именно: "операция идет по плану", а Россия якобы вообще "воюет против всего НАТО". Так, Путин может заявить о наличии "побед", в которые россияне безусловно поверят, ведь они абсолютно убеждены, что никогда не проигрывали.

Кроме того, российский диктатор может говорить и о предстоящих "победах" оккупантов. Например, в который раз вспомнит ядерное оружие "Посейдон".

"Он может снова "пугать" Запад и обещать россиянам, что они точно победят Запад, потому что имеют такое оружие", – предположил политолог.