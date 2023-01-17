Мовляв, Північноатлантичний альянс загрожує суверенітету Росії, тому треба мобілізувати усі ресурси, щоб начебто дати відсіч ворогу. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Навіщо Путіну заява про війну з НАТО

У такий спосіб Владімір Путін зробить "анонс" тотальної мобілізації в Росії. Утім, мобілізація триває там ще з вересня. Хоч росіяни й називають її нібито "частковою", але вона має усі ознаки загальної мобілізації.

Мабуть, зараз почнуть вже називати все своїми іменами та цю "спеціальну військову операцію" Путін урешті назве війною проти України. Хоча, ймовірно, говоритимуть не проти України, а проти НАТО,

– припустив військово-політичний оглядач.

Водночас для Альянсу важливими є законність та виконання статутів. А у статутах чітко прописано, якщо буде загроза військового вторгнення на територію країни-члена НАТО, то буде активована 5 стаття про колективну безпеку.

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Що це змінить для України

Коваленко зазначив, що для нашої держави це мало що змінює, оскільки мобілізація в Росії триває вже не один місяць. Тож зараз Путін може хіба інакше її назвати.

Глобально на тактичну та стратегічну ситуацію в зоні бойових дій вона (мобілізація – 24 Канал) не мала б впливу,

– сказав військово-політичний оглядач.

Так, після оголошення про мобілізацію 300 тисяч росіян якихось значних стратегічних чи тактичних перемог у Росії не було. Ба більше, окупанти втратили контроль над правобережною частиною Херсонщини та Миколаївщини.

Утім, попри те, що нова хвиля мобілізації не матиме критичного значення, Україна все одно потребуватиме більше озброєння від наших партнерів. Адже необхідно буде ліквідовувати більшу кількість росіян.

Про що ще може говорити Путін у зверненні

Звернення російського диктатора до свого населення вже неодноразово переносилося. На думку політолога Валерія Димова, у Кремлі намагаються прив'язати його до якоїсь сакральної дати або ж якоїсь нібито тактичної перемоги росіян у війні проти України.

Димов припустив, що очільник Кремля говоритиме про вже звичні для нього речі. А саме: "операція йде за планом", а Росія нібито взагалі "воює проти усього НАТО". Так, Путін може заявити про наявність "перемог", у які росіяни безумовно повірять, адже вони абсолютно переконані, що ніколи не програвали.

Крім того, російський диктатор може говорити й про майбутні "перемоги" окупантів. Наприклад, вкотре згадає ядерну зброю "Посейдон".

"Він може знову "лякати" Захід й обіцяти росіянам, що вони точно переможуть Захід, бо мають таку зброю", – припустив політолог.