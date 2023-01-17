Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону. За його словами, Путін просто знищив російське суспільство.

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Данілов "порадив" Путіну готуватися до домовини

Путіну потрібно готуватися до домовини, а не до виборів. А що стосується російського суспільства, то тут в мене завжди виникає запитання: а де воно? Він просто знищив російське суспільство,

– сказав Данілов.

Він зазначив, що у російському суспільстві нині немає ніяких свобод. Так, жителі країни-агресорки не можу навіть власну думку вголос висловити.

"А якщо ви маєте якусь іншу думку, то повинні написати, що ви є агентом іншої цивілізації, тимчасово перебуваєте на території Росії", – підкреслив секретар РНБО.

На думку Данілова, Путін – це сучасний диктатор Адольф Гітлер, а росіяни живуть лише місцевим телебаченням та прокремлівськими пропагандистами. Секретар РНБО наголосив, що зранку до вечора всі діячі Росії репетують та не знають вже, що їм робити.

Данілов назвав країну, в яку ще може вдертися Росія

Нещодавно Олексій Данілов розповів, в яку ще країну має намір вдертися Росія. Так, у випадку наявності ресурсів країна-терористка навряд чи зупиниться на Україні.

Данілов вважає, що Росія матиме велике бажання захопити Казахстан. Проте наразі у цьому питанні окупанти не надто активні.

"На сьогодні Казахстан – це наступна країна, яку матиме велике бажання російське сучасне терористичне угрупування захопити. Але я не можу сказати, що зараз вони занадто активні", – заявляв Данілов.