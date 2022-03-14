Путин может заморозить конфликт, оставив сухопутный выход в Крым, – СБУ

14 марта 2022 , 15:42
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Глава Кремля Путин понимает, что вряд ли может выиграть войну против Украины. Вполне возможно, что он может заморозить конфликт.

Зато остался себе Донецк, Луганск, Херсон, Мариуполь. Так считает генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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Так Путин хочет совершить себе сухопутный вход в Крым. Однако никто не говорит, что мы останемся без моря и будем просто наблюдать, как исчезает Азовское море. Мы будем идти к победе.

Сначала у них было мнение, чтобы вообще отделить Украину от моря. Сделать сухопутный проход из России вплоть до Приднестровья,
– отметил Ягун.

Для кремлевского диктатора это означает возможность, возможно, развивать следующую "операцию" на Молдову.

"У них (россиян – 24 канал) огромная проблема с Молдовой, потому что они понимают, что еще год – два и Модова вообще исчезнет с их поля влияния", – добавил он.

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Автор: Аліна Оліховська