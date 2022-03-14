Натомість залишити собі Донецьк, Луганськ, Херсон, Маріуполь. Так вважає генерал-майор Служби безпеки України Віктор Ягун. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

Увага Треба бити окупанта так, як тільки можемо, – Зеленський про відбудову міст після перемоги

Так Путін хоче зробити собі сухопутний вхід до Криму. Однак ніхто не каже, що ми залишимось без моря і будемо просто спостерігати, як Азовське море зникає. Ми йтимемо до перемоги.

Спочатку у них була думка, щоб взагалі відділити Україну від моря. Зробити сухопутний прохід з Росії аж до Придністров'я,

– зазначив Ягун.

Для кремлівського диктатора це означає мати можливість, можливо, розвивати наступну "операцію" на Молдову.

"У них (росіян – 24 канал) величезна проблема з Молдовою, тому що вони розуміють, що ще рік-два і Модова взагалі зникне з їхнього поля впливу", – додав він.

Цікаво – Путін страждає на "стероїдну лють, викликану лікуванням від раку": відео