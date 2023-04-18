Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. По его словам, абсолютному большинству населения временно оккупированной Херсонщины неинтересно, что вообще делает этот диктатор.

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Это может быть фейк

Соболевский сомневается, что российский диктатор действительно приезжал на оккупированную Херсонщину. Пропагандисты неоднократно придумывали разные фейки. Так что и на этот раз все может оказаться неправдой.

Его визит вызывает сомнение. Знаем, что он вдали от бункера не отходит. Когда часть правобережья Херсона была оккупирована, тогда приезжали чиновники высокого уровня из России – министры, руководство администрации президента. Но Путин не приезжал,

– отметил Соболевский.

По всей вероятности, российские СМИ в очередной раз сделали картинку, что Путин якобы куда-то приехал.

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Какая сумма ущерба от оккупантов на правобережье Херсонщины

Как отметил Соболевский, российские оккупанты нанесли колоссальные убытки на правобережье Херсонщины. Есть действительно огромное количество поврежденного имущества и инфраструктуры разной собственности. Сейчас идут подсчеты.

Пока точной цифры нет. Предприятия еще проводят инвентаризацию того, что осталось. Но ущерб колоссальный. Ибо "русский мир" на захваченных территориях либо все уничтожает, либо грабит. Ничего другого они не могут сделать,

– подчеркнул Соболевский.

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