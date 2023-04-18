Про це 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його словами, абсолютній більшості населення тимчасово окупованої Херсонщини нецікаво, що взагалі робить цей диктатор.

До теми "Поїздка Шредінгера": як Путін "мандрував" окупованими територіями України

Це може бути фейк

Соболевський сумнівається, що російський диктатор дійсно приїжджав на окуповану Херсонщину. Пропагандисти неодноразово придумували різні фейки. Тож і цього разу все може виявитися неправдою.

Його візит викликає сумнів. Знаємо, що він далеко від бункера не відходить. Коли частина правобережжя Херсонщини була окупована, тоді приїжджали посадовці високого рівня з Росії – міністри, керівництво адміністрації президента. Але Путін не приїжджав,

– зазначив Соболевський.

Цілком ймовірно, що російські ЗМІ в черговий раз зробили картинку, що Путін нібито кудись приїхав.

Соляр та Цимбалюк висміяли приїзд Путіна на окуповані території: дивіться відео

Яка сума збитків від окупантів на правобережжі Херсонщини

Як наголосив Соболевський, російські окупанти завдали колосальні збитки на правобережжі Херсонщини. Є дійсно величезна кількість пошкодженого майна та інфраструктури різної власності. Зараз йдуть підрахунки.

Поки точної цифри немає. Підприємства ще проводять інвентаризацію того, що лишилося. Але збитки колосальні. Бо "рускій мір" на захоплених територіях або все нищить, або грабує. Нічого іншого вони не можуть зробити,

– підкреслив Соболевський.

Путін нібито приїхав на окуповані території України: коротко