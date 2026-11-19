Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин вместе сфотографировались во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Для Путина это первое появление на совместном фото лидеров АТЭС за последние девять лет.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Почему совместное фото Путина, Трампа и Си Цзиньпина привлекло внимание?

Фотография была сделана 19 ноября перед запланированной трехсторонней встречей лидеров. На ней Си Цзиньпин стоит между американским и российским президентами. Такое появление Путина рядом с западными лидерами привлекло особое внимание на фоне международной изоляции России из-за полномасштабной войны против Украины.

Последний раз Владимир Путин попадал на совместное фото лидеров АТЭС в 2017 году во Вьетнаме. После аннексии Крыма в 2014 году Россию отстранили от участия в формате "Большой восьмерки", который превратился в "Большую семерку". Полномасштабное вторжение в Украину еще больше усугубило дипломатическую изоляцию Кремля.



Первое совместное фото Трампа, Путина и Си / Фото The New York Times

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в начале 2022 года Владимир Путин избегал большинства международных саммитов. Из-за этого он не участвовал в традиционных совместных фотосессиях лидеров, которые обычно проводятся во время таких встреч.

Появление Путина на видном месте рядом с лидерами, часть которых годами осуждала его и пыталась изолировать Россию из-за войны против Украины, вызвало критику в некоторых странах. Эта фотография также поставила вопрос о том, какой сигнал она посылает в отношении международной решимости противостоять российской агрессии.

Накануне саммита ходили предположения, что некоторые лидеры могут отказаться от совместного фотографирования. Это произошло после того, как во время встречи министров иностранных дел стран "Группы двадцати" в Атланте в прошлом месяце несколько дипломатов отказались фотографироваться рядом с главой МИД России Сергеем Лавровым. В итоге тогда совместную фотосессию вообще отменили.

Напомним, что при прибытии Дональда Трампа в Китай его лично встретил лидер КНР Си Цзиньпин. А Путина в аэропорту встречал руководитель аппарата китайского лидера Цай Ци. Отличался и протокол во время совместной фотосессии: российский диктатор оказался в стороне от Трампа и Си Цзиньпина.