После 246 дней войны: Путин нашел странное объяснение оккупации и аннексии Юга

Кремлевский диктатор Владимир Путин на 246 день решил объяснить, почему "защищают Донбасс" он решил начать вторжение в другие регионы Украины с последующей аннексией. Однако получилось как всегда бестолково.

По словам кремлевского диктатора, целью войны якобы является "освобождение Донбасса", то есть оккупация неотделимой части Украины. Однако на 9 месяц вторжения он решил во время речи на "Валдае" найти аргументы, чтобы объяснить причины аннексии не только Донбасса, но и Херсонщины и Запорожья, сообщает 24 канал.

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Новая порция потока сознания Путина

Владимир Путин, как обычно, заявил, что якобы война идет "по плану", а тем же планом является оккупация Донбасса. Кремлевский диктатор заявил, что Луганщина уже якобы под контролем России, но забыл одну важную деталь – ВСУ начали деоккупацию Луганской области и освободили уже ряд населенных пунктов.

Теперь, по словам Путина, якобы российские оккупанты пытаются захватить всю Донетчину. Здесь следует отметить, что по словам советника Офиса Президента Алексея Арестовича, диктатор приказал войскам захватить Донецкую область до конца октября, но этот срок уже несколько раз менялся, начиная с июня.

Оккупацию и аннексию Херсонской и Запорожской областей диктатор Путин решил цинично объяснить якобы "желанием жителей этих территорий стать частью России". Очевидно, у Путина плохое зрение, если он не видел протестов против оккупации в Херсоне, Каховке, Новой Каховке, Мелитополе, Энергодаре и других городах, которые также являются неотделимой частью Украины.

Но есть в словах Путина интересная деталь – мол, с Севера и Юга российские войска наступали именно для "помощи Донбассу". Диктатор не хочет признавать собственных провалов, ведь он просто решил не вспоминать, как в первые дни вторжения Кремль рассчитывал на блицкриг и скорый захват Киева. Оккупанты потерпели поражение и были полностью выбиты с Севера. Кроме того, оккупанты и пропагандисты также пытались показать то, что якобы на Харьковщине тоже хотят "стать частью России", но планы врага сломало контрнаступление украинских войск.

Почему же на самом деле Путин начал полномасштабное вторжение

Утром 24 февраля, объявляя о начале так называемой "спецоперации", Путин убеждал, что ему нужен только Донбасс, но российские войска зашли на территорию Украины с 3 сторон, а российские ракеты атаковали все регионы. То, что Путин и здесь соврал – достаточно ожидаемо.

Диктатор любит историю, но только в интерпретации, где "Украину создал Ленин". А еще он любит сравнивать себя с предыдущими русскими царями и вождями, которых россияне считают великими, в том числе из-за завоевательной политики. После распада Российской империи СССР пытался захватить все территории, которые были в составе этой империи, создавая новую. Также и Путин после распада СССР пытается вернуть те страны, которые вышли из состава Советского Союза и войти с помощью этого в историю.

Однако сколько бы диктатор не утверждал, что "все идет по плану", на практике все совсем не так - маловероятно, что объявление так называемой частичной мобилизации через 7 месяцев после начала вторжения входило в "план". Что бы ни планировали в Кремле, все их замыслы разрушают украинские защитники и защитницы, которые не только сдержали враждебное нашествие, но возвращают из-под оккупации населенные пункты, которые враг смог захватить.

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