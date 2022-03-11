Путин начал репрессию 5-й службы ФСБ – они предоставляли данные об Украине перед нападением

После тотального провала наступления, краха экономики и изоляции от мира, российский диктатор Владимир Путин "начал о чем-то догадываться". Вместо цветов его ободранных солдат здесь встречают безумным огнем.

Влажные мечты Путина о скором захвате Украины, установлении контроля над свободными украинскими гражданами и грабежах нашего государства провалились. Поскольку украинцы с первого же часа нападения оказывали яростное сопротивление, диктатор начал подозревать, что его обманывали по поводу ситуации в Украине.

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Репрессии в ФСБ

Так называемая 5 служба ФСБ отвечала за оперативную информацию об Украине, налаживание связей, вербовку шпионов и ведение подрывной деятельности.

Как показала война в Украине, работа эфесбешников провалилась: ВСУ отправили тысячи врагов на тот свет и еще тысячи вывели из строя, всех агентов оккупантов быстро обнаруживают, а общество максимально сплочено и готово дать отпор каждому пришедшему на украинскую землю.

Шеф 5 службы генерал Беседа и его заместитель были помещены под домашний арест. Путин начал подозревать, что предоставляемая ему информация не соответствует действительности, а выделенные на разведку и подрывную деятельность средства были разворованы.

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